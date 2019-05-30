Kadir Gecesi ne zaman 2018 o gün neden köpekler havlamaz?

Kadir Gecesi ne zaman 2019 araştırmaları binlerce müslüman tarafından merak ediliyor. O günü hakkıyla, ibadet ederek geçirmek isteyenler Kadir Gecesi hangi gün ve Kadir Gecesi belirtileri nelerdir merak ediyor. Dini alimler Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının son 10 günü içinde saklı olduğunu söyleselerde Diyanet'e göre 2019 Kadir gecesi 31 Mayıs cuma.

Kadir gecesi ne zaman, 2019 Kadir gecesi hangi güne denk geliyor araştırmaları hız kazandı. Mübarek Ramazan ayı içinde olan en kutsal en faziletli gecelerden olan Kadir Gecesi nasıl anlaşılır, Kadir gecesi olduğu nasıl bilinir, Kadir gecesi belirtileri ve alametleri nelerdir merak edildi. Dini alimlere göre Kuran'ı Kerim'in indirilmeye başladığı Kadir Gecesi'nin net bir tarihi yoktur, Ramazan ayının son 10 gününden birinde saklı olan Kadir gecesi gündüzünde köpekler havlamaz, güneş kızıl renge yakın doğar, rüzgar esmez, deniz durgundur. Hz. Ömer ise Kadir gecesini şöyle anlatır; Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.

2019 Diyanet takvimine göre Kadir Gecesi 2019 yılında 31 Mayıs cuma günü idrak edilecek. İşte dini alimlere göre Kadir Gecesi belirtileri ve o gecenin alametleri...

KADİR GECESİNİN ALAMETLERİ: Dini alimler Kadir Gecesini anlamak için şu tarifi yapıyorlar; Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.

ALİMLERE GÖRE KADİR GECESİ NE ZAMAN: İmam-ı Şa’rani hazretleri, kendi keşfini bildirmiş ve (Ramazan, pazar günü başlarsa, Kadir gecesi 29. gecedir. Salı başlarsa 27. gece, perşembe başlarsa 25., cumartesi başlarsa 23., pazartesi başlarsa 21., çarşamba başlarsa 19., cuma başlarsa 17. gecedir) buyurmuştur.

Ebül Hasan Harkani de şöyle anlatıyor: Büluğ çağımdan beri Kadir gecesini hiç kaçırmadım. Ramazan ayının ilk günü pazar günü başladığında, Kadir gecesi 29. gece olurdu. Pazartesi günü başladığında, 21. gece olurdu. Salı günü başladığında, 27. gece, çarşamba günü başladığında, 19. gece, perşembe günü başladığında, 25. gece, cuma günü başladığında, 17. gece, cumartesi günü başladığında, 23. gece olurdu.

BEDİÜZZAMAN'A GÖRE: Ramazan'ın bütün gecelerini Kadir Gecesi imiş gibi geçirenlerden Bediüzzaman Hazretleri bir mektubunda: ”Hadis-i şerifin sırrıyla Ramazan-ı Şerif'in nısf-ı âhirinde (ikinci yarısında), hususan aşr-ı âhirde (son on günde), hususan tek gecelerde, hususan yirmi yedisinde; seksen küsur sene (bin ay) bir ibadet ömrünü kazandırabilen Leyle-i Kadr'in ihyasına…” şeklinde bahsetmektedir.

KADİR GECESİNDE NE YAPILIR: Bu gecelerde Kur'an okunabilir, bolca nafile namaz kılınıp dualar yapılabilir. En önemlisi ise bu gecede bolca istağfarda bulunulmalıdır. Bu geceyi ihya eden kişinin geçmiş günahlarının tamamı af olunur. İtikâfa girmek nefsi yasaklardan korumada daha etkili bir yöntem olduğu gibi, ramazanın son on gününde olması tahmin edilen Kadir gecesine rastlama imkânı ve umudunu da arttırır. İtikâf, insanı dünyevî meşgalelerden uzaklaştırıp daha fazla ibadete vesile olması yanında, genel anlamda hayatın anlamı üzerinde tefekkür etme imkânı da sağlar. İnsanların zaman zaman böyle derin tefekküre ihtiyacı vardır. İtikâf bu tefekkürü gerçekleş tirmek için bir fırsat olarak kullanılabilir.

KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR: Kur'ân-ı Kerîm kendisinin, bir âyette ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir.

"Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rabbinin emriyle herbir iş için veya herbir kişi için inerler de inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar selam ve esenliktir." (Kadir: 97/1-5)

"Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik, zaten biz insanlığı her zaman uyarmaktayız." (Duhan: 44/3)

Bu mübarek gecelerle ilgili özel nâfile namaz yoktur. Fakat bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa‘fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, “Da‘avât”, 84).

Kadir gecesi geçmişte işlenen günahların bağışlanması için büyük fırsatlardan birisidir. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.