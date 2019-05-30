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Ersun Yanal talimat verdi: Alırsak iyi bir transfer olur

Ersun Yanal talimat verdi: Alırsak iyi bir transfer olur

Fenerbahçe, ÇaykurRizespor'un Nijeryalı oyuncusu Okechukwu Azubuike'yi transfer listesine aldı.

Fenerbahçe transfer için dört koldan arayışını sürdürüyor. Orta alanda yeni bir kurgu için bazı görüşmelerde bulunan sarı-lacivertliler, Portekiz ekibi Benfica'nın Sırp orta alan oyuncusu Ljubomir Fejsa'yı gündemine almıştı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın verdiği raporda ise Çaykur Rizespor'un Nijeryalı oyuncusu Okechukwu Azubuike'nin yer aldığı öğrenildi.

''Alırsak iyi bir transfer olur"
Sabah'ın haberine göre, Ersun Yanal ve ekibinin hazırladığı raporda, "Savunmadan top çıkarırken çok rahat. Tam aradığımız özelliklere sahip. Alırsak iyi bir transfer olur" şeklinde ifade kullanıldığı, oyuncunun transfer edilmesinin takıma fayda sağlayacağı belirtildi. Bu rapor sonrasında Fenerbahçe yönetimi oyuncunun şartlarını öğrenmek için araştırma başlattı ve Azubuike'nin bonservisinin Mısır'da olduğu görüldü.

Rizespor'un yaptığı çıkışta en önemli isimlerden biri oldu
Yeni Malatya'dan Mısır'ın The Pyramids kulübüne transfer olan Azubuike, bu sezon devre arasında Çaykur Rizespor'a kiralanmıştı. Takıma geldiği günden bu yana 14 lig maçında 11'de görev yaptı ve Rizespor'un yaptığı çıkışta en önemli isimlerden biri oldu. Kulübü The Pyramids'in 2.5 milyon Euro bonservis getirmesi halinde oyuncunun transferine onay vereceği kaydedildi.

Jailson ve Eljif Elmas'a gelecek teklifler belirleyici olacak
Yönetim orta saha transferi için karar aşamasında. Bu süreçte Jailson ve Eljif Elmas'a gelecek teklifler, orta alana yapılması planlanan transferlerde belirleyici olacak. Fenerbahçe şayet bu iki oyuncuyu iyi bedellere satabilirse, yapılacak takviyelerin kalitesi değişecek. Aynı zamanda takıma yapılacak takviye sayısında da artış olacak.

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