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Haziran 2019 Yengeç Burcu dinlenmek isteyeceksiniz Hande Kazanova

Haziran 2019 Yengeç Burcu dinlenmek isteyeceksiniz Hande Kazanova

Haziran ayının ilk üç haftasında biraz geri planda durabilirsiniz. Kendinizi geriye çekebilirsiniz. Yengeç burcu Haziran ayında hangi etkiler altında olacak? Para, sağlık, aşk, kariyer konularında Yengeç burcunu neler bekliyor?Astrolog Hande Kazanova aylık burç yorumlarını inceledi.

Haziran ayının ilk üç haftasında biraz geri planda durabilirsiniz. Kendinizi geriye çekebilirsiniz. Dinlenmek isteyebilirsiniz ve plan yapabilirsiniz. 3 Haziran’da bir Yeniay gerçekleşecek. Bu ay herhangi bir girişimde bulunmamanız gerekiyor.

Yenilikler için desteklenmeyeceksiniz. Kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak ve hayatınıza çekidüzen vermek anlamında bu Yeniay’ı kullanabilirsiniz. 4 Haziran’dan sonra iletişiminiz hızlanacak.

Kendinizi anlatmak ve sosyalleşmek önem kazanacak. Haziran’In ilk 10 günlük dönemi daha olumlu etkilerle dolu ama 14-16-19 ve 20 Haziran tarihleri biraz sıkıntılı olabilir. Bu tarihlerde ikili ilişkilerinize ve özel hayatınıza gereken önemi göstermeyi unutmayın.

17 Haziran’da oluşacak Dolunay’da iş, hizmet ve sağlıkla ilgili konular dikkatinizi çekecek. Bu alanlarda alınacak önemli kararlar devrede olacak. Bu kararlara göre hareket edebilirsiniz. Enerjinizi 20 Haziran civarında iyi kullanmalısınız.

Şiddet içeren olayları kendi üzerinize çekme olasılığınız yüksek görünüyor. 21 Haziran’dan sonra ise Güneş, sizin burcunuza geçecek. Kendinize olan güveninizin yerine geldiğini görmeye başlayacaksınız. Güzel bir ay olsun.

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