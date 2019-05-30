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Altın fiyatı eriyor! Bakın ne kadar oldu?

Altın fiyatı eriyor! Bakın ne kadar oldu?

Gram altının fiyatı, güne düşüşle başlaması sonrası 245,8 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 404 lirayken cumhuriyet altını bin 648 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatının hafif alıcılı seyretmesine karşın dolar kurunda yaşanan gerilemeyle değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,25 düşüşle 247,5 liradan tamamladı.

245,8 lira seviyesinde dengelendi

Altının gram fiyatı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında, 245,8 lira seviyesinde dengelendi.

Çeyrek ve cumhuriyet fiyatı?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 404 lira, cumhuriyet bin 648 liradan satılıyor. Asya piyasalarında değer kaybeden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,3 düşüşle bin 276 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Gramda 250 lira direnç, 242 lira destek

Analistler, küresel piyasalarda azalan risk iştahıyla artan dolar talebinin altının ons fiyatında, dolar/TL'de yaşanan değer kaybının ise altının gram fiyatında düşüşe sebep olduğunu belirtti.

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ilk çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının gram fiyatında 250 liranın direnç, 242 liranın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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