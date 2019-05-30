İstanbul seçimleri için son anket Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında

Gözler 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerinde oy kullanması beklenen 10 milyon seçmende olacak. Her bir oyun çok kıymetli olduğu başa baş geçmesi beklenen seçimler için araştırma şirketleri birbiri ardına anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıyor.