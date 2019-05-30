İstanbul seçimleri için son anket Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında
23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerine sayılı günler kala anket sonuçları merak konusu olurken, son anketin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu belirtiliyor.
YSK'nın kararıyla yenilenen İstanbul seçimleri yine nefes kesen bir yarışa sahne oluyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki mücadelenin sonucu merak konusu oldu.
Gözler 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerinde oy kullanması beklenen 10 milyon seçmende olacak. Her bir oyun çok kıymetli olduğu başa baş geçmesi beklenen seçimler için araştırma şirketleri birbiri ardına anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıyor.
Son olarak yapılan anket calışmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu iddia edildi. Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, kulis haberinde Cumhurbaşkanlığı'na yakın bir anket şirketinin sonuçları, Erdoğan'ın masasına bıraktığını yazdı.
Erdoğan'a sunulan son anket
Takan, bugünkü köşe yazısında "Ankete göre Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın 3 puan önünde. O anketçi Erdoğan'a dedi ki; "Ekrem, hata yapmazsa kazanır". ifadelerine yer verdi.