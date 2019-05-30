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Dolar resmen çakıldı! 6 liranın altına indi işte son rakamlar

Dolar resmen çakıldı! 6 liranın altına indi işte son rakamlar

6 liranın altını test eden dolar/TL, bugüne 6,01 ile başlamıştı. Dolar kuru S400'lerin gelişinin ertelenmesi ile birlikte 5,86 seviyesine kadar geriledi.

Diğer gelişen ülke paraları ABD- Çin kaynaklı ticaret savaşı endişeleriyle dolar karşısında değer kaybederken TL dün de pozitif ayrıştı. Dolar/TL yine 6 seviyesinin altını test etti ancak kalıcı olamadı.

Dolarda son durum

Önceki haftaları yükselişle sürdüren dolar bu haftaki yatay seyrine devam ediyor. Euro/TL ise 6,59 civarında seyrediyor.

Uzmanlar, yurt içi ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,0350'nin önemli destek konumuna geldiğini, 6,0870 ve 6,1090 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

İyimser havanın etkisi

Analistler olumlu havadaki temel nedenin ABD ile ilişkilere dayandırırken, S-400 tesliminin İstanbul yerel seçimleri sonrasına kaldığı senaryoları iyimser karşılanıyor.

Ortak çalışma grubu kurulması teklifi

Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon gerçekleşirken, Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir." dendi.

S-400 teslimatları

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da geçen gün "S-400 teslimatları haziran ayına yetişmeyebilir" ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan bankacılar TL'deki değer kazancının bir diğer nedeninin ise Güney Afrika ve Türkiye para birimleri arasındaki ikili işlem önerilerine de bağlıyor.

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