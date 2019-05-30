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Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a yanıt : Önce kendi çocuklarına baksın

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a yanıt : Önce kendi çocuklarına baksın

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın "Yönetime gelseler bile İstanbul'u yönetecek kadroları yok" sözlerine yanıt verdi.

Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, Şişli'de eski CHP'li İBB Meclis üyeleri ile buluştuğu toplantıda 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin bir dizi değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, Binali Yıldırım'ın "Yönetime gelseler bile İstanbul'u yönetecek kadroları yok" sözlerine cevaben, şunları söyledi:

-"81 milyon insan da ne cevherler var. Partinin içindeki insanları bırak, 81 milyonun insanın içinde burada bulunan hanımefendiler, ben kendi çocuğuma baktığımda bizim onlara yetmek konusunda ne kadar sıkıntılı olduğumuzu hissediyorum. O lafı eden sayın Yıldırım'a tavsiyem önce kendi çocuklarına baksın. Ondan bile aciz bence" .

''Bu bir karaktersizliktir''

Demokrasiye zarar verildiğini iddia eden İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

-Bazı psikolojileri iyi görüyor, iyi anlamaya çalışıyorum ve buradan asla ve asla kendisine yapılmasını istemediği şeyi, bir başkasına güç eline geçtiğinde yapacak karaktersizlikte bir adam değilim. Çünkü bu bir karaktersizliktir.

''Tarih bizi yarınlarda affetmez''

-Bunu tamir edeceğiz hep birlikte. Sorumluyuz. Türkiye Cumhuriyeti tarihine dönüp baktığımızda, tarihi ve en önemli sorumluluklardan birinin olduğu döneme denk gelmiş insanlarız. Vazifemizi iyi yapmazsak, omuzlarımızda o yükü hissetmezsek, tarih bizi yarınlarda affetmez.” 

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