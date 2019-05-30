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Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez dönemi bitti

Anadolu Ajansı
Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez dönemi bitti

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.

İbrahim Üzülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu zor görevi, Süper Lig'e çıkarak taçlandırmamızın haklı onurunu ve gururunu tüm camiamızla birlikte yaşadık ve yaşattık. Fakat gelinen süreçte, gelecekteki kariyer planlamam adına kulübümle fikir ayrılığına sebebiyet vermemek için mukavelem devam etmesine rağmen hiçbir maddi konuyu düşünmeden kendi isteğimle görevden ayrılmayı uygun gördüm ve bugün itibarıyla Başkan Murat Cavcav'a bu düşüncemi ilettim. Bize yakışan bir şekilde, güzel duygularla bu ayrılığı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı. 

Taraftara da mesaj ileten İbrahim Üzülmez, "Kırmızı Kara tüm taraftarımıza, en büyük övgüyü hak eden futbolcu kardeşlerime, çalışan personelimize, en önemlisi rahmetli başkanımızın sevgili eşi ve hepimizin annesi Nazan Cavcav'a, ben ve ekibim olarak saygı ve sevgilerimi sunuyor, yeni sezonda başarılar diliyorum." diye konuştu. 

Kulübün merhum onursal başkanı İlhan Cavcav'a da Allah'tan rahmet dileyen Üzülmez, "Teknik adamlık kariyerimde her zaman özel bir yere sahip olan ve beni Süper Lig'le tanıştırarak bana bu güzide kulübü sağlığında hiç düşünmeden emanet eden duayen başkanımız Sayın İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Rahat uyu Başkan'ım, emanetin hak ettiği Süper Lig'de." şeklinde görüş belirtti.

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