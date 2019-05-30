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Real Madrid transfer bombasını patlatıyor

Real Madrid transfer bombasını patlatıyor

Real Madrid, Eden Hazard'ın transferini 3 Haziran'da açıklamaya hazırlanıyor.

İspanya ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon hayal kırıklığı yaratan Real Madrid, yeni sezon öncesi kadrosunda önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor.

Eflatun Beyazlılar'ın rotasındaki ilk isim Eden Hazard. Uzun süredir ismi Real Madrid ile anılan Belçikalı oyuncunun 3 Haziran'da resmen açıklanacağı bildirildi.

Chelsea'nin Arsenal'i 4-1 yendiği UEFA Avrupa Ligi finalinde 2 gol atan ve maçın adamı seçilen Hazard da karışlaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Sanırım bu bir vedaydı; ancak futbolda nelerin olacağını bilemezsiniz. Hayalim, Premier lig'de oynamaktı ve 7 yıldır dünyanın en büyük kulübünde bunu gerçekleştirdim. Şimdi yeni bir mücadele zaman" ifadeleriyle transfere açık kapı bıraktı.

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