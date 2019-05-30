Diagne'den olay sözler: Teklif gelirse kabul ederim

Galatasaraylı golcü Diagne, İtalnyan devi Juventus'tan teklif gelmesi halinde kabul edeceğini söyledi.

Ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan Galatasaray'ın kadrosuna katılan ve sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mbaye Diagne, geleceği hakkında konuştu.

Juventus'la devamlı temas halinde olduğunu belirten Diagne, şu ifadeleri kullandı;

''Juventus'la devamlı temas hâlindeyim. Avrupa'nın en iyi golcüleri arasında olduğumu duymak, benim için büyük bir gurur. Juve de beni arayıp tebrik etti. Açıkçası onlarla çok iyi bir ilişkimiz var.

Zaten Juventus, çok sevdiğim bir kulüp ve orada oynadığımda bana çok büyük destek olmuşlardı. Şayet Juventus bana şu an bir teklifte bulunsa hiç çekinmeden bunu kabul ederim. Çünkü onlar, çok büyük bir kulüp.

Attığım 30 golün üzerine söylenecek hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Eğer Galatasaray'dan ayrılmam gerekirse bana en yüksek maaşı teklif eden kulübe gideceğim. Zira bir ailem var ve onlar için para kazanmam gerekiyor.''