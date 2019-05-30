HABER /  GALATASARAY

Diagne'den olay sözler: Teklif gelirse kabul ederim

Diagne'den olay sözler: Teklif gelirse kabul ederim

Galatasaraylı golcü Diagne, İtalnyan devi Juventus'tan teklif gelmesi halinde kabul edeceğini söyledi.

Ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan Galatasaray'ın kadrosuna katılan ve sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mbaye Diagne, geleceği hakkında konuştu.

Juventus'la devamlı temas halinde olduğunu belirten Diagne, şu ifadeleri kullandı;

''Juventus'la devamlı temas hâlindeyim. Avrupa'nın en iyi golcüleri arasında olduğumu duymak, benim için büyük bir gurur. Juve de beni arayıp tebrik etti. Açıkçası onlarla çok iyi bir ilişkimiz var.

Zaten Juventus, çok sevdiğim bir kulüp ve orada oynadığımda bana çok büyük destek olmuşlardı. Şayet Juventus bana şu an bir teklifte bulunsa hiç çekinmeden bunu kabul ederim. Çünkü onlar, çok büyük bir kulüp. 

Attığım 30 golün üzerine söylenecek hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Eğer Galatasaray'dan ayrılmam gerekirse bana en yüksek maaşı teklif eden kulübe gideceğim. Zira bir ailem var ve onlar için para kazanmam gerekiyor.''

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Etek boyuna laf edilen Avukat Tuğçe Çetin aynı kıyafetlerle adliyeye geldi
Etek boyuna laf edilen Avukat Tuğçe Çetin aynı kıyafetlerle adliyeye geldi
Rusya'da belediye başkanı soruyu beğenmedi! Muhabiri yere çaldı
Rusya'da belediye başkanı soruyu beğenmedi! Muhabiri yere çaldı
Erzurumspor'da bir dönem sona erdi
Erzurumspor'da bir dönem sona erdi
Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta görmek istemediği tek isim
Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta görmek istemediği tek isim
Latin Amerika: Dünyada en iyisi Türkiye'de
Latin Amerika: Dünyada en iyisi Türkiye'de
Eski bakanlara yeni görevler! Faruk Çelik bakın ne kadar maaş alacak?
Eski bakanlara yeni görevler! Faruk Çelik bakın ne kadar maaş alacak?
ÖNCEKİ HABERLER
Bahreynli milyonerden, sokak lambasında ders çalışan çocuğa destek
Bahreynli milyonerden, sokak lambasında ders çalışan çocuğa destek
Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükenmiş durumda!
Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükenmiş durumda!
Payitaht Abdülhamid 88. bölüm 2. fragmanı sezon finali
Payitaht Abdülhamid 88. bölüm 2. fragmanı sezon finali
Yaşlılık maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi?
Yaşlılık maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi?
Ekşi Sözlük'teki 'Şule Çet' başlığına erişim engeli
Ekşi Sözlük'teki 'Şule Çet' başlığına erişim engeli
2022 maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi?
2022 maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi?
Inter'de Spalletti dönemi sona erdi
Inter'de Spalletti dönemi sona erdi
Elif Şafak Mahrem kitabı ne anlatıyor konusu ne?
Elif Şafak Mahrem kitabı ne anlatıyor konusu ne?
Yorumlar