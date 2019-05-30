Şule Çet davasında cinayet ve cinsel saldırı suçlarından tutuklu olarak yargılanan Çağatay Aksu'nun talebiyle Ekşi Sözlük'teki 'Şule Çet' başlığına erişim engeli getirildi. Karar üzerine, 'Şule Çet' başlığı altındaki tüm yazılar silindi.

Mahkeme kararıyla Ekşi Sözlük'teki ilgili başlığa, "Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin Çağatay Aksu'nun talebi üzerine verdiği 29.05.2019 tarihli kararı uyarınca bu başlıkta yer alan içeriklere erişimin engellenmesine karar verildi" ifadesi eklendi.

Ne olmuştu?

29 Mayıs 2018 tarihinde Ankara’daki Yelken Plaza’nın 20’nci katından şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitiren Şule Çet’in ölümü (23) intihar olarak kamuoyuna yansısa da sonrasında cinsel saldırı bulgusu ve şüpheli bir ölüm olduğu ortaya çıktı. Ortaya çıkan DNA bulgularıyla birlikte Berk Akand ve Çağatay Aksu, katil zanlısı olarak tutuklandı. Şule Çet’in ölümüyle ilgili dava sürüyor.