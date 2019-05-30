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Turgut Uçar anısına turnuva

Demirören Haber Ajansı
Turgut Uçar anısına turnuva

ALTINORDU ve Trabzonspor, geçen Şubat ayında aramızdan ayrılan teknik direktör Turgut Uçar'ın anısını yaşatmak adına dev bir futbol turnuvası düzenleyecek.

İzmir futbolunun unutulmaz ismi Turgut Uçar için Altınordu ve yıllarca formasını giydiği Trabzonspor kulüpleri el ele verdi. İki kulübün ortak düzenleyeceği uluslararası, "Turgut Uçar Trabzon Cup", 29 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Dev turnuvada 9-12 yaş kategorilerinde 120 takımı bir araya getirmek için çalışmalar başlatıldı.

Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yapılacak Turgut Uçar Trabzon Cup'a Trabzonspor ve Altınordu'nun yanı sıra bir çok Süper Lig takımı akredite oldu. Yurt dışından ise Dinamo Tiflis ve Brommapojkarna ekipleri başta olmak üzere önemli futbol akademilerinin katılımı kesinleşti. Milli takımlar düzeyinde destek gören ve takip edilen bu anlamlı turnuvaya Uçar'ın formasını giydiği Altay, Karşıyaka, Balıkesirspor, Gaziantepspor ve Soma Linyitspor gibi ekipler de davet edildi. 

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