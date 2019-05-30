İki partinin itirazı sonrası 35 seçim kurulu üyesinin görevi iptal edildi

CHP ve İyi Parti'nin sandık görevlileri hakkında yaptığı itirazlar karara bağlandı.

İstanbul'da yenilenen seçime ilişkin CHP ve İyi Parti Beşiktaş ilçe başkanlıklarının, sandık kurulu görevlileri hakkında yaptığı itirazlar, Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu'nca karara bağladı.

Halen siyasi parti üyesi olduğu tespit edildi

Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu, sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak görevlendirilen bin 257 kişiden, halen siyasi parti üyesi olduğu tespit edilen 35'inin sandık kurulu görevlerinin kaldırılmasına karar verdi.

Kurul, kaymakamlıkça bildirilen görev ayrıntılarına dair listede kadroları 6475 sayılı ''Posta Hizmetleri Kanunu'na tabi idari hizmet sözleşmeli işçi'' yazılı 8 kişiden görev verilen ve ''kararın eki 1'' sayılı listede bilgileri yazılı 3 kişinin sandık kurulu görevlerinin kaldırılmasına ve yerine engel halini bulunmayan kamu görevlisinin atanmasına karar verdi.

Yerlerine engel hali bulunmayan kamu görevlisi atanacak

35 kişinin sandık kurulu görevlerinin kaldırılmasına ve yerlerine kaymakamlık listesinde bulunan ve başkanlıkça belirlenecek engel hali bulunmayan kamu görevlilerinin atanmasına hükmeden kurul, bu 35 kişi ile ilgili olarak yasal değerlendirme yapılmak üzere kurumlarına bilgi verilmesi hususunda, Beşiktaş Kaymakamlığı'na, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan yazılar da eklenmek suretiyle yazı yazılmasını oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Kurulun kararında, ilçe seçim kurulu başkanı, 2 üye memur ile AKP, CHP, İyi Parti ve MHP'den birer üyenin imzası bulunuyor.