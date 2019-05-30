HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019

İki partinin itirazı sonrası 35 seçim kurulu üyesinin görevi iptal edildi

İki partinin itirazı sonrası 35 seçim kurulu üyesinin görevi iptal edildi

CHP ve İyi Parti'nin sandık görevlileri hakkında yaptığı itirazlar karara bağlandı.

İstanbul'da yenilenen seçime ilişkin CHP ve İyi Parti Beşiktaş ilçe başkanlıklarının, sandık kurulu görevlileri hakkında yaptığı itirazlar, Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu'nca karara bağladı.

Halen siyasi parti üyesi olduğu tespit edildi

Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu, sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak görevlendirilen bin 257 kişiden, halen siyasi parti üyesi olduğu tespit edilen 35'inin sandık kurulu görevlerinin kaldırılmasına karar verdi.

Kurul, kaymakamlıkça bildirilen görev ayrıntılarına dair listede kadroları 6475 sayılı ''Posta Hizmetleri Kanunu'na tabi idari hizmet sözleşmeli işçi'' yazılı 8 kişiden görev verilen ve ''kararın eki 1'' sayılı listede bilgileri yazılı 3 kişinin sandık kurulu görevlerinin kaldırılmasına ve yerine engel halini bulunmayan kamu görevlisinin atanmasına karar verdi.

Yerlerine engel hali bulunmayan kamu görevlisi atanacak 

35 kişinin sandık kurulu görevlerinin kaldırılmasına ve yerlerine kaymakamlık listesinde bulunan ve başkanlıkça belirlenecek engel hali bulunmayan kamu görevlilerinin atanmasına hükmeden kurul, bu 35 kişi ile ilgili olarak yasal değerlendirme yapılmak üzere kurumlarına bilgi verilmesi hususunda, Beşiktaş Kaymakamlığı'na, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan yazılar da eklenmek suretiyle yazı yazılmasını oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Kurulun kararında, ilçe seçim kurulu başkanı, 2 üye memur ile AKP, CHP, İyi Parti ve MHP'den birer üyenin imzası bulunuyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası'nın net rezervi arttı!
Merkez Bankası'nın net rezervi arttı!
Maçoğlu'dan çarpıcı iddia: Vali 6 zabıtayı gözaltına aldırdı
Maçoğlu'dan çarpıcı iddia: Vali 6 zabıtayı gözaltına aldırdı
YEKA - 2 ihalesinin kazananı Enerjisa oldu
YEKA - 2 ihalesinin kazananı Enerjisa oldu
Polikistik over nedir her 10 kadından 1'inde görülüyor
Polikistik over nedir her 10 kadından 1'inde görülüyor
İsrail yeniden erken seçim kararı tarih belli oldu
İsrail yeniden erken seçim kararı tarih belli oldu
"PTT Tüketici Kredisi" hizmetini vermeye başladı
"PTT Tüketici Kredisi" hizmetini vermeye başladı
ÖNCEKİ HABERLER
Düğün günü eşini öldüren sanığa istenen ceza belli oldu şok rapor ortaya çıktı
Düğün günü eşini öldüren sanığa istenen ceza belli oldu şok rapor ortaya çıktı
WhatsApp'a iki özellik birden
WhatsApp'a iki özellik birden
Elif Şafak Mahrem kitabı ne anlatıyor konusu ne?
Elif Şafak Mahrem kitabı ne anlatıyor konusu ne?
Fener'e kötü haber! Dzeko dünya devine gidiyor
Fener'e kötü haber! Dzeko dünya devine gidiyor
Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı
Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı
Kadir Gecesi ne zaman 2018 o gün neden köpekler havlamaz?
Kadir Gecesi ne zaman 2018 o gün neden köpekler havlamaz?
YKS sınav giriş belgesi çıkarma TC ile YKS sınav yeri sorgusu
YKS sınav giriş belgesi çıkarma TC ile YKS sınav yeri sorgusu
Muzun etkisi inanılmaz! Her gün 2 tane yerseniz bakın ne oluyor
Muzun etkisi inanılmaz! Her gün 2 tane yerseniz bakın ne oluyor
Yorumlar