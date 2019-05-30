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WhatsApp'a iki özellik birden

WhatsApp'a iki özellik birden

1.5 milyar aktif kullanıcısı ile en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması unvanına sahip olan WhatApp kullanıcılarını iki yeni özelliği sundu.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platforma entegre ettiği yeni özellikleri ile gündemde.

Yeni özelliklerden birincisi sayesinde Whatsapp’ta peş peşe gelen sesli mesajları tek tek dinlemek yerine bir dokunuşla hepsini birden dinleyebileceksiniz. 

Platforma entegre edilen ikinci özellik sayesinde 'iletildi bilgisi' ise WhatsApp’ta bir mesajın kaç kere iletildiğini kontrol etmenizi sağlıyor.

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