HABER /  SAĞLIK

Elektronik sigaralar hakkında yapılan araştırma sonuçları korkunç

Elektronik sigaralar hakkında yapılan araştırma sonuçları korkunç

İnsan hücreleri üzerine yapılan yeni bir araştırmanın sonuçlarında, elektronik sigaralarda kullanılan aromaların kan damarını kaplayan hücrelere ve kalp sağlığına zarar verdiği ortaya çıktı.

Journal of the American College of Cardiology dergisinde yayınlanan araştırma, elektronik sigaralarda kullanılan sıvı aromaların insan hücrelerinin hayatta kalma ve çalışma işlevlerini aksattığına yönelik artan bulgulara bir yenisini daha eklemiş oldu. 

Araştırmayı yürüten ekipten Stanford Kardiyovasküler Enstitüsü Araştırmacısı Dr. Joseph Wu, kamuoyunun elektronik sigaraların zararsız olduğunu düşündüğünü ve bu nedenle çocuk yaşta birçok insanın elektronik sigara kullandığını belirtti. 

Kalp hücrelerinde dirençsizlik
Yeni araştırmada farklı dozlarda nikotin barındıran altı elektronik sigara aroması incelenmiş, Dr. Wu ve ekibi kalp hücrelerinde dirençsizliği ve iltihap artışını tetikleyen toksik bulgulara rastlamıştı. 

Öte yandan araştırmacılar, hücrelerin sigara aromalarına nasıl tepki vereceğini görmek için yaptıkları uygulamada tarçın aromasının hücreye zararları bakımından en etkili aroma olduğunu tespit etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
"PTT Tüketici Kredisi" hizmetini vermeye başladı
"PTT Tüketici Kredisi" hizmetini vermeye başladı
Altın fiyatı eriyor! Bakın ne kadar oldu?
Altın fiyatı eriyor! Bakın ne kadar oldu?
Olmaz olsun senin gibi anne! 3 yaşındaki kıza ilaç dayağı
Olmaz olsun senin gibi anne! 3 yaşındaki kıza ilaç dayağı
FETÖ'den tutuklu NASA çalışanı Serkan Gölge hakkında karar verildi!
FETÖ'den tutuklu NASA çalışanı Serkan Gölge hakkında karar verildi!
Başkan ağzındaki baklayı çıkardı: Fenerbahçe'den sözlü teklif var
Başkan ağzındaki baklayı çıkardı: Fenerbahçe'den sözlü teklif var
Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükenmiş durumda!
Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükenmiş durumda!
ÖNCEKİ HABERLER
Bilirkişilere ödenecek ücret tarifesi belli oldu
Bilirkişilere ödenecek ücret tarifesi belli oldu
Oldukça hareketli bir ay Haziran 2019 Aslan Burcu Hande Kazanova
Oldukça hareketli bir ay Haziran 2019 Aslan Burcu Hande Kazanova
Elif Şafak Mahrem kitabı içeriği kitabın konusu ne?
Elif Şafak Mahrem kitabı içeriği kitabın konusu ne?
Kadir Gecesi alametleri Kadir gecesi hangi gün nasıl anlaşılır?
Kadir Gecesi alametleri Kadir gecesi hangi gün nasıl anlaşılır?
Fenerbahçe'ye Alman sol bek: Erik Durm
Fenerbahçe'ye Alman sol bek: Erik Durm
Elif Şafak Mahrem kitabı ne anlatıyor konusu ne?
Elif Şafak Mahrem kitabı ne anlatıyor konusu ne?
Beştepe, MİT ve Emniyeti vuran pilotlar hakkında karar
Beştepe, MİT ve Emniyeti vuran pilotlar hakkında karar
3600 ek gösterge seçim sonrası çıkar mı ne zaman çıkar?
3600 ek gösterge seçim sonrası çıkar mı ne zaman çıkar?
Yorumlar