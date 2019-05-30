HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Alman sol bek: Erik Durm

Fenerbahçe'ye Alman sol bek: Erik Durm

Fenerbahçe, Premier Lig'e veda eden Huddesfield'ın Alman savunmacısı Erik Durm için nabız yoklamaya başladı.

Sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı ile devam etmeyecek olan Fenerbahçe, sol beke Hasan Ali Kaldırım'ı yedek bırakacak bir takviye planlıyor.

Sarı-lacivertlilerin, Premier Lig'e veda eden Huddesfield'ın Alman savunmacısı Erik Durm için nabız yoklamaya başladığı öğrenildi.

Kurtarıcı Tigres

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği ancak kötü performansı sebebiyle Leganes'e kiraladığı Reyes'e ülkesi Meksika'dan talip çıktı. 

Tigres, Reyes için kapıyı çalarken sarı-lacivertliler bedavaya aldıkları oyuncudan bonservis geliri elde etmenin hesaplarına başladı.

(Türkiye)

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Olmaz olsun senin gibi anne! 3 yaşındaki kıza ilaç dayağı
Olmaz olsun senin gibi anne! 3 yaşındaki kıza ilaç dayağı
FETÖ'den tutuklu NASA çalışanı Serkan Gölge hakkında karar verildi!
FETÖ'den tutuklu NASA çalışanı Serkan Gölge hakkında karar verildi!
Başkan ağzındaki baklayı çıkardı: Fenerbahçe'den sözlü teklif var
Başkan ağzındaki baklayı çıkardı: Fenerbahçe'den sözlü teklif var
Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükenmiş durumda!
Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükenmiş durumda!
Beştepe, MİT ve Emniyeti vuran pilotlar hakkında karar
Beştepe, MİT ve Emniyeti vuran pilotlar hakkında karar
GENAR başkanı İhsan Aktaş'tan İmamoğlu yorumu
GENAR başkanı İhsan Aktaş'tan İmamoğlu yorumu
ÖNCEKİ HABERLER
102 yıllık İnci Deri icralık mı oldu?
102 yıllık İnci Deri icralık mı oldu?
Elif Şafak Mahrem kitabı ne anlatıyor konusu ne?
Elif Şafak Mahrem kitabı ne anlatıyor konusu ne?
Çarpışma 24. bölüm 2. fragmanı final
Çarpışma 24. bölüm 2. fragmanı final
Haziran 2019 Yengeç Burcu dinlenmek isteyeceksiniz Hande Kazanova
Haziran 2019 Yengeç Burcu dinlenmek isteyeceksiniz Hande Kazanova
Trabzonspor yeni golcüsünü buldu
Trabzonspor yeni golcüsünü buldu
Yeni askerlik sistemi öğretmenler nasıl askerlik yapacak son bilgi
Yeni askerlik sistemi öğretmenler nasıl askerlik yapacak son bilgi
Ersun Yanal talimat verdi: Alırsak iyi bir transfer olur
Ersun Yanal talimat verdi: Alırsak iyi bir transfer olur
Teşekkür kaç puanla alınır 2019 MEB karne notu sorgulama
Teşekkür kaç puanla alınır 2019 MEB karne notu sorgulama
Yorumlar