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102 yıllık İnci Deri icralık mı oldu?

102 yıllık İnci Deri icralık mı oldu?

102 yıllık İnci Deri'nin, borçlarını ödeyemediği için icralık olduğu iddia edildi. Şirket hakkında iflas davası açıldığı ileri sürüldü.

5'i yurt dışında olmak üzere toplam 106 mağazası bulunan İnci Deri'nin, borçlarını ödemekte zorluk çektiği, yazdığı birçok çekin karşılıksız çıktığı ve şirketin icralık olduğu ileri sürüldü.

Cumhuriyet'in haberine göre şirketin mahkemeye yaptığı konkordato başvurusunun kabul edilmediği ve iflas davası açıldığı bildirdiği iddia edildi.

1917 yılında temelleri atılan İnci Deri, önce üretime sonra da zincir mağazacılığa yoğunlaşmıştı. Şirket, mağazalarında ayakkabı, çanta ve ceket gibi ürünler satıyor.

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