Erzurumspor'da bir dönem sona erdi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Başkan Hüseyin Üneş, daha önce yaptığı açıklamada, gelecek sezon teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile devam etmeyeceklerini söylemişti.

Hatırlanacağı gibi Erzurumspor, Süper Lig'e geçtiğimiz yıl yükselmişti. Erzurumspor, yeni sezonda bir alt ligde mücadele edecek.