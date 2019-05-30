HABER /  SPOR

Erzurumspor'da bir dönem sona erdi

Erzurumspor'da bir dönem sona erdi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Başkan Hüseyin Üneş, daha önce yaptığı açıklamada, gelecek sezon teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile devam etmeyeceklerini söylemişti.

Hatırlanacağı gibi Erzurumspor, Süper Lig'e geçtiğimiz yıl yükselmişti. Erzurumspor, yeni sezonda bir alt ligde mücadele edecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta görmek istemediği tek isim
Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta görmek istemediği tek isim
Latin Amerika: Dünyada en iyisi Türkiye'de
Latin Amerika: Dünyada en iyisi Türkiye'de
Eski bakanlara yeni görevler! Faruk Çelik bakın ne kadar maaş alacak?
Eski bakanlara yeni görevler! Faruk Çelik bakın ne kadar maaş alacak?
Merkez Bankası'nın net rezervi arttı!
Merkez Bankası'nın net rezervi arttı!
Maçoğlu'dan çarpıcı iddia: Vali 6 zabıtayı gözaltına aldırdı
Maçoğlu'dan çarpıcı iddia: Vali 6 zabıtayı gözaltına aldırdı
YEKA - 2 ihalesinin kazananı Enerjisa oldu
YEKA - 2 ihalesinin kazananı Enerjisa oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Yaşlılık maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi?
Yaşlılık maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi?
Ekşi Sözlük'teki 'Şule Çet' başlığına erişim engeli
Ekşi Sözlük'teki 'Şule Çet' başlığına erişim engeli
Payitaht Abdülhamid 88. bölüm 2. fragmanı sezon finali
Payitaht Abdülhamid 88. bölüm 2. fragmanı sezon finali
Inter'de Spalletti dönemi sona erdi
Inter'de Spalletti dönemi sona erdi
Turgut Uçar anısına turnuva
Turgut Uçar anısına turnuva
Elif Şafak Mahrem kitabı ne anlatıyor konusu ne?
Elif Şafak Mahrem kitabı ne anlatıyor konusu ne?
İki partinin itirazı sonrası 35 seçim kurulu üyesinin görevi iptal edildi
İki partinin itirazı sonrası 35 seçim kurulu üyesinin görevi iptal edildi
Yeni askerlik sistemi öğretmenler nasıl askerlik yapacak son bilgi
Yeni askerlik sistemi öğretmenler nasıl askerlik yapacak son bilgi
Yorumlar