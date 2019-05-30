Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta görmek istemediği tek isim

Beşiktaş'la anlaşan teknik direktör Abdullah Avcı, Başakşehir'den Alexandru Epureanu'nun transfer edilmesini isterken Mustafa Pektemek'i kadrosunda istemiyor.

Şenol Güneş'in yerine hoca arayan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu. Şenol Güneş dönemi sonrası bir numaralı teknik direktör adayı olan tecrübeli çalıştırıcı ile dün resmen masaya oturuldu.

Görüşmede para ve sözleşme süresi gibi detaylar gündeme gelmese de Avcı'nın Beşiktaş'tan bonuslarla birlikte 1 milyon Euro alacağı belirtildi. Avcı, şampiyonluk ve Avrupa'daki başarılar için de prim kazanacak.

7 kişilik ekibiyle geliyor

Sabah'ın haberine göre; Yöneticiler, Avcı'ya şartlarını sordu. Başarılı teknik adam, "Kendi ekibimle çalışmak isterim. İzin verirseniz 7 kişilik teknik kadrom var. Ayrıca Beşiktaş'ın eksiklerini bilen bir hocayım. Transfer gereken bölgeler için de görüş belirtmek isterim. Ekonomik koşulları, sözleşme şartlarını konuşmayı şu anda istemem" dedi.

İşte Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan isimler

Recep Uçar (Yardımcı Antrenör)

Orhan Ak (Yardımcı Antrenör)

Haluk Güngör (Kaleci Antrenörü)

Yaşar Çevikel (Psikolojik Performans Analizi)

Caner Erol (Maç ve Performans Analizi)

Serdar Keşçi (Yrd. Maç ve Performans Analizi)

E.Özerk Tufan (Fiziksel Performans Antrenörü)

Can Kaplanoğlu (Bireysel Performans Antrenörü)

Avcı'nın vazgeçilmezi Epureanu

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın yanı sıra sakatlığı sebebiyle mart ayından beri forma giyemeyen Alexandru Epureanu'yu da listesine aldı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli stoperi de Başakşehir'den isteyecek. 32 yaşındaki oyuncunun İstanbul ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Başakşehir sıcak bakıyor

Başakşehir ise yaşı ilerlediği için bir teklif gelmesi halinde Epureanu'nun satışına sıcak bakıyor. Moldovalı oyuncu, İstanbul ekibiyle 163 maça çıkıp, 15 gol attı ve 1 asist yaptı. Başarılı isim kariyeri boyunca Süper Lig'de ise 129 maçta görev yaptı.

Listede Nazım Sangare de var

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor'da sergilediği performansla A Milli Takım'a yükselen Nazım Sangare'yi listesine aldı. Beşiktaş'ın 24 yaşındaki oyuncu için harekete geçtiği kaydedildi.

Mustafa Pektemek'i istemiyor

Öte yandan Abdullah Avcı'nın istemediği ve sözleşmesi sona eren golcü futbolcu Mustafa Pektemek'le de yollar ayrıldı.