HABER /  GÜNCEL

Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükenmiş durumda!

Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükenmiş durumda!

Ramazan Bayramı’na 5 gün kala 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda otobüs biletlerinin yüzde 90'ının tükendiği açıklandı.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yüksel Kurnaz, "Vatandaşlarımızın bilet almalarını son güne bırakmamaları konusunda uyarıyoruz. Çünkü son güne bıraktıkları zaman belgeli firmaların yerleri dolduğu zaman korsan firmalar türüyor" uyarısında bulundu.

Yüzde 90’lık kısmı satıldı

Esenler’deki 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda seyahat firmalarının biletlerinin neredeyse yüzde 90’lık kısmının satıldığı öğrenildi. Satılan biletlerde en çok Karadeniz ve Ege Bölgesi'ne yoğunluk olduğu görülürken, bu bölgeler için ek seferler yapılacağı duyurusunda bulunuldu. Otogarda bayram öncesi Trakya bölgesine seyahat eden çok sayıda vatandaş ise Bayram Tatiline erken başladı.

Otogarda bayram hareketliliği havadan da görüntülendi. Çekilen görüntülerde, otogarın girişinde otobüslerin herhangi bir trafik sıkışıklığına yol açmadığı, park alanlarındaki peronlarda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandığı görüldü.

"Yüzde yüz olmasını bekliyoruz"

Ramazan Bayramı öncesinden biletlerin çoğunun satıldığını ifade eden Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yüksel Kurnaz, "Bayram dolayısıyla bilet satışlarımızdaki doluluk yüzde 90 civarında. Bu süreç yaklaşık olarak arife gecesine kadar sürecektir. Özellikle bu yoğunluk kısa mesafeler için arife gecesine kadar sürecektir. Doluluk oranımızın yüzde yüz olmasını bekliyoruz. Bayram tatilinin 9 gün olarak açıklanmasından sonra vatandaşlar tatil planlamalarını ona göre yaptılar. Vatandaşlarımızın bilet almalarını son güne bırakmamaları konusunda uyarıyoruz. Çünkü son güne bıraktıkları zaman belgeli firmaların yerleri dolduğu zaman korsan firmalar türüyor. Otogar dışında korsan firmalar denetimsiz bir şekilde sefer yapıyorlar. Belgeli olarak sefer yapan araçlarımızda ilave seferler yapılıyor. Bu seferler ile biraz daha yer açıldı" ifadelerini kullandı.

"Bilet alırken hızlı davransınlar"

Otogarda seyahat firmasında çalışan Taner Ergün, "Mayıs ayının ortasından itibaren bayram için bilet satışları başlamıştı. Biletler için şuanda neredeyse tükendi diyebiliriz. Karadeniz ve Ege bölgelerinde yer yok. Sadece Trakya bölgesinde yer var. Çünkü oraya da günlük olarak seferler düzenleniyor. Vatandaşlarımız bilet alırken bir an önce hızlı davransınlar çünkü firmalarında kendilerine ayırdıkları bilet kontenjanları oluyor. Hafta sonuna kadar biletlerini almalarını tavsiye ediyorum. Karadeniz bölgesi için ek seferler açılıyor" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul seçimleri için son anket Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında
Foto Galeri İstanbul seçimleri için son anket Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Beştepe, MİT ve Emniyeti vuran pilotlar hakkında karar
Beştepe, MİT ve Emniyeti vuran pilotlar hakkında karar
GENAR başkanı İhsan Aktaş'tan İmamoğlu yorumu
GENAR başkanı İhsan Aktaş'tan İmamoğlu yorumu
Trabzonspor yeni golcüsünü buldu
Trabzonspor yeni golcüsünü buldu
Ersun Yanal talimat verdi: Alırsak iyi bir transfer olur
Ersun Yanal talimat verdi: Alırsak iyi bir transfer olur
Bakanlık açıkladı: Pençe harekatında 4 terörist daha öldürüldü
Bakanlık açıkladı: Pençe harekatında 4 terörist daha öldürüldü
Pompa fiyatına yansıyacak mı? Motorine 11 kuruş indirim
Pompa fiyatına yansıyacak mı? Motorine 11 kuruş indirim
ÖNCEKİ HABERLER
102 yıllık İnci Deri icralık mı oldu?
102 yıllık İnci Deri icralık mı oldu?
Elif Şafak Mahrem kitabı ne anlatıyor konusu ne?
Elif Şafak Mahrem kitabı ne anlatıyor konusu ne?
3600 ek gösterge seçim sonrası çıkar mı ne zaman çıkar?
3600 ek gösterge seçim sonrası çıkar mı ne zaman çıkar?
Haziran 2019 Yengeç Burcu dinlenmek isteyeceksiniz Hande Kazanova
Haziran 2019 Yengeç Burcu dinlenmek isteyeceksiniz Hande Kazanova
Kadir Gecesi ne zaman 2018 o gün neden köpekler havlamaz?
Kadir Gecesi ne zaman 2018 o gün neden köpekler havlamaz?
Payitaht Abdülhamid 88. bölüm 2. fragmanı sezon finali
Payitaht Abdülhamid 88. bölüm 2. fragmanı sezon finali
2019 yılında bilirkişilere ödenecek ücretler belli oldu
2019 yılında bilirkişilere ödenecek ücretler belli oldu
YKS sınav giriş belgesi çıkarma TC ile YKS sınav yeri sorgusu
YKS sınav giriş belgesi çıkarma TC ile YKS sınav yeri sorgusu
Yorumlar