Tunceli'de neler oluyor? Fatih Mehmet Maçoğlu ile valinin işletme kavgası

TUNCELİ'de komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu ile Vali Tuncay Sonel arasında kentteki işletmeler sebebiyle gerginlik yaşanıyor. Maçoğlu, Valinin yer işgali yapan bir kafeye yönelik işlemi engellediğini savundu. Valilik kanalından ise gözaltına aldırılan zabıtalardan 1'i hakkında FETÖ'cü suçlaması geldi.

Daha önce kentin kayyumu olarak görev yapan Vali Tuncay Sonel ile Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu arasında işletme krizi yaşanıyor.

Tunceli kent merkezindeki Mameki Parkı’nda bulunan bir kafeteryaya fazla yer işgal ettiği ve çimlere zarar verdiği gerekçesiyle tebligat yapan 6 zabıta gözaltına alındı. Zabıtalardan 6'sı serbest bırakılırken 1'i hala gözaltında tutuluyor. Zabıtaların gözaltına alınması talimatını bizzat Vali Tuncay Sonel işyerine gelerek verdi.

Belediye başkanının iddiaları

Olaydan sonra Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile Vali Tuncay Sonel arasında karşılıklı ithamlar gidip geldi. Maçoğlu medyayı toplayıp şu iddialarda bulundu:

-29.05.2019 tarihinde Artukbey adlı işyerine giden Zabıta memurları, konu hakkında yasal işlemler yapmak amacıyla gerekli tutanak tutma işlemlerine başlamıştır. Bu arada işyeri sahipleri tarafından Zabıta görevlilerine tehdit ve hakaretler yapılmış ve durum işyeri sahiplerince Tunceli Valisine bildirilmiştir.

Vali işyerine gelip tutanaklara el koydu

-Tunceli Valisi Tuncay Sonel ekip ve korumaları ile birlikte Artukbey adlı işyerine gelmiş, Zabıta görevlilerinin tuttuğu tutanaklara el koymuş ve tehdit ve hakaretler ile zabıta memurlarını işyeri dışına çıkarmıştır.

Bu da yetmezmiş gibi, tüm zabıta çalışanlarının telefon ve kimliklerine el koymak suretiyle gözaltına aldırmıştır. Tunceli Emniyet Müdürlüğüne götürülen zabıta elemanlarımız 1 çalışan hariç tamamı yaklaşık 2 saat sonra hiçbir ifade alınmadan serbest bırakılmıştır.

Tunceli Valiliği'nden açıklama geldi

TKP'li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun, Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile ilgili iddiaları dile getirmesinin ardından valilikçe yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Maçoğlu işletme sahiplerine haksız işlem yapmakla itham edildi ve şöyle denildi:

-"Valimiz Sayın Tuncay Sonel’in Belediye Başkanlığı görevini de yürüttüğü dönemde, çöplük ve bataklık durumda olan alanlar, yeniden düzenlenerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bu kapsamda Munzur Nehri kıyısında 80 bin metrekarelik yeşil alana ve birçok sosyal donatıya sahip olan Mameki Parkı da bunlardan biridir. Mameki Parkı içerisinde bulunan 3 işletme hem belediyenin gelirlerine hem de istihdama katkı sunması amacıyla kiraya verilmiştir.

Başkan bu işletmeye keyfi uygulamalar yapıyor

-Türkiye genelinde 55 şubesi bulunan özel bir işletme de (Artukbey Kahve) Tunceli’de yatırım yapıp, istihdam ve turizme katkı sağlamasına karşı, yeni seçilen belediye başkanı, zabıtalar marifetiyle bu işletmeye keyfi uygulamalar yapmaya başlamıştır.

Valiyi kahve sahibi davet etti

-Son olarak işletme sahibinin daveti üzerine bugün Artukbey Kahve adlı işletmeye gidilmiş, içeride zabıtaların işletmedeki müşterileri rahatsız edecek şekilde davranışlarda bulunmaları üzerine kendilerine dışarı çıkmaları ve keyfi uygulama yapmamaları söylenmiştir. Olay yerinde gelen 7 zabıtanın bilgileri alınmış ve bir zabıtanın FETÖ/PDY kapsamında hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilerek gözaltına alınmıştır.

Maçoğlu'nun FETÖ'cü zabıta iddiasına yanıtı Valiğin zabıtalardan biri FETÖ'cüydü iddiası üzerine Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu şunları söyledi:

-Halen gözaltında bulunan 1 zabıta memurunun, FETÖ Terör Örgütünden kaynaklı arama kaydının olduğu söylenmiş ise de; bu personelin atamasını yapan ve memuriyet asaletini tasdik eden yine Vali /Kayyum Tuncay Sonel’dir.

1 aydır işletmeye baskı yapıyor

-Özellikle son zamanlarda adeta huzur şehri olarak anılan Tunceli’de, belediyenin yöreye faydası olan işletmeye destek vermesi yerine bir aydır işletmeye baskı uygulamasının anlaşılır yanı yoktur.

-Yaptığımız onlarca parkın içinde ise hayırseverlerimizin desteği ile 5 büfe geçimleri sağlamaları amacıyla şehit babasına, engeli olan bir gencimize, gaziler derneğine, çocuğunun eğitim masraflarını karşılayan bir anneye, yine çocuklarının geçimini temin için uğraş veren bir babaya verilmesine rağmen belediyece bunların iptal edilmesi de düşündürücüdür."