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Fenerbahçe’de Oumar Niasse hamlesi

Fenerbahçe’de Oumar Niasse hamlesi

Fenerbahçe, talip olduğu Oumar Niasse için Everton'ın vereceği kararı bekliyor.

Sportif Direktör Damien Comolli, Senegalli futbolcunun transferi için bir buçuk aydır Everton yetkilileriyle görüşüyor.

Kadrosuna golcü katmaya hazırlanan Fenerbahçe'de gündeme sürpriz isim geldi. Devre arası transfer döneminde Cardiff’e kiralanan Niasse için seçenekler değerlendiriliyor.

TRTSPOR'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesinin son yılına giren deneyimli santrforu uygun bir bedelle takıma katmayı amaçlıyor. Türkiye’ye dönmeye sıcak bakan 29 yaşındaki golcü futbolcu ise kulübünün vereceği karar bekliyor.

Akhisarspor'da da oynamıştı
Senegalli santrfor, Akhisarspor’daki başarılı döneminin ardından 2014 yılında 5.5 milyon euro'ya Lokomotif Moskova’ya transfer olmuştu.

Rusya'da 42 maçta 19 kez ağları sarsan ve 14 gol pası veren Niasse, yılın futbolcusu seçilmişti.

İki sezon Lokomotif Moskova forması giyen Oumar Niasse, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Everton'a transfer olmuştu.

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