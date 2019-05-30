Binali Yıldırım'dan İsmailağa camiasına ziyaret
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti.
23 Haziran seçimleri için çalışmalarını sürdüren adaylar Ramazan ayı nedeniyle programlarını iftar-sahur arası gerçekleştiriyor.
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Vatandaşlarla toplu iftar yapan veya ailelere misafir olan siyasiler, daha sonra kurum ve kuruluşları ziyaret ederek yapılacak seçimler için oy istiyor.
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Cumhur İttifakı AK Parti adayı Binali Yıldırım da dün akşam iftardan sonra Fatih'te İsmailağa Camiası'nı ziyaret etti.
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Eski bakanlardan Mehdi Eker, eski Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve İBB Genel Sekteri Hayri Baraçlı'nın da eşlik ettiği ziyarettte; Yıldırım teravih namazının ardından mekandan ayrıldı.
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