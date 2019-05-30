HABER /  GÜNCEL

YKS sınav yeri sorgulama TC ile YKS sınav yeri öğrenme ekranı

YKS sınav yeri sorgulama TC ile YKS sınav yeri öğrenme ekranı

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı sorusunun yanıtı netleşti. YKS sınav yerleri ÖSYM'nin resmi sitesinde erişime açıldı. Adaylar sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaralarıyla öğrenecek. Peki, YKS içerisinde yer alan TYT, AYT ve YDT sınavları ne zaman yapılacak?

YKS giriş belgeleri Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan sınavda adayların hangi merkezde sınava katılacaklarını gösterdi. 3 farklı oturumda düzenlenecek olan sınavların ardından elde edilecek sonuçlarla adaylar üniversite tercihlerini yapabilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle; 15 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 09.00'dan itibaren edinebileceklerdir.

TYT SINAVI NE ZAMAN: YKS 1. oturumu olarak da bilinen Temel Yeterlilik Testi 15 Haziran 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Saat 10:15’te başlayacak olan sınavda adayların temek yeterlilik bilgileri test edilecek.

AYT SINAVI NE ZAMAN: YKS’nin 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi ise 16 Haziran 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu sınav da aynı TYT gibi saat 10:15’te başlayacak.

YDT NE ZAMAN YAPILACAK: YKS 2019’un 3. ve son oturumu Yabancı Dil Testi de 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 15:45’te yapılacak.

Tüm sınavların sonuçları ise 18 Temmuz’da ÖSYM tarafından açıklanacak

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Varank açıkladı! Yenisi yapılıyor
Bakan Varank açıkladı! Yenisi yapılıyor
Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez dönemi bitti
Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez dönemi bitti
Tunceli'de neler oluyor? Fatih Mehmet Maçoğlu ile valinin işletme kavgası
Tunceli'de neler oluyor? Fatih Mehmet Maçoğlu ile valinin işletme kavgası
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye uyarı
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye uyarı
Real Madrid transfer bombasını patlatıyor
Real Madrid transfer bombasını patlatıyor
139 ülkenin imzasıyla "Mekke Bildirgesi" onaylandı
139 ülkenin imzasıyla "Mekke Bildirgesi" onaylandı
ÖNCEKİ HABERLER
Olmaz olsun senin gibi anne! 3 yaşındaki kıza ilaç dayağı
Olmaz olsun senin gibi anne! 3 yaşındaki kıza ilaç dayağı
Fenerbahçe’de Oumar Niasse hamlesi
Fenerbahçe’de Oumar Niasse hamlesi
Yaşlılık maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi?
Yaşlılık maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi?
Toplam piyasa hacmi 280 milyar doları geçti
Toplam piyasa hacmi 280 milyar doları geçti
A Milli Futbol Takımı, Yunanistan'ı konuk edecek
A Milli Futbol Takımı, Yunanistan'ı konuk edecek
Etek boyu tartışmasında hakim görevden alındı
Etek boyu tartışmasında hakim görevden alındı
Diagne'den olay sözler: Teklif gelirse kabul ederim
Diagne'den olay sözler: Teklif gelirse kabul ederim
Elif Şafak Mahrem kitabı içeriği kitabın konusu ne?
Elif Şafak Mahrem kitabı içeriği kitabın konusu ne?
Yorumlar