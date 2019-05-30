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Diş fırçasını 'silah' sayan mahkeme kaynanaya hapis cezası verdi

Diş fırçasını 'silah' sayan mahkeme kaynanaya hapis cezası verdi

ŞANLIURFA Siverek'te tartıştığı gelinine fırlattığı diş fırçası silah kabul edilerek, ‘basit yaralama’ suçundan kayınvalideye 120 gün hapis cezası verildi.

Kocası C.Ç.'den şiddet gördüğü iddiasıyla savcılığa şikayette bulunan, tartıştığı 58 yaşındaki kayınvalidesi S.B.'nin de ‘diş fırçası’ fırlatıp kendisini darp ettiğini öne sürerek polis merkezine müracaat eden H.Ç.'nin başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı. 

1.5 yıla kadar hapis cezası istemi

Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin Siverek 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmesiyle zanlılar hakkında ‘basit yaralama’ suçundan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da müdahil olduğu davanın karar duruşmasında, H.Ç.'nin eşi C.Ç.'ye de 112 gün hapis karşılığı para cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı. Yerel mahkemenin kayınvalide S.B. için verdiği beraat kararına ise müşteki avukatı itirazda bulundu.

Kayınvalidenin yargılanmasına hükmedildi

Bunun üzerine Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilen dosyayı inceleyen üst mahkeme, kayınvalide S.B'nin yeniden yargılanmasına hükmetti. 

120 gün hapis cezası

2. Ceza Dairesi'nde yeniden yapılan yargılamada, kayınvalidenin gelinine fırlattığı ‘diş fırçası’nı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesine göre ‘silah’ olarak değerlendiren mahkeme, S.B'ye ‘basit yaralama’ suçundan 120 gün hapis cezası verdi.

2 bin 240 lira para cezasına çevrildi

Hapis cezasının 2 bin 240 lira para cezasına çevrilmesini kararlaştıran mahkeme, sanığın herhangi bir sabıkasının bulunmaması nedeniyle hükmün açıklanmasını geri bıraktı. S.B.'nin avukatı Serhat Akçiçek, yaptığı açıklamada, söz konusu cezaya bir üst mahkemede itiraz ettiklerini, davanın nefsi müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

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