Giresun'da sıradışı endemik bitti! 150 yıl sonra ortaya çıkan kan damlası

Kandamlası bitkisinin araziden alınan kök örnekleri, dikildiği özel sahada yetiştirilmeye başlandı. Bitkinin doğal yaşam alanında korunması için yöre halkı da bilgilendiriliyor. Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi ile Gümüşhane kırsalında, 1867 yılında Rus doğa bilimcisi ve tarihçi Pyotr Aleksandroviç Çihaçov tarafından tespit edilen ve Türkiye endemik bitki türü olarak literatüre giren 'kandamlası', o tarihten sonra kayda alınamadı.