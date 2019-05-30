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Çaykur Rizespor'un yeni hocası belli oldu

Çaykur Rizespor'un yeni hocası belli oldu

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hoca işimiz bitti. Soy adımız aynı olsun diye öyle düşündük." dedi.

Okan Buruk ile yollarını Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile anlaşıldı.

Başkan Hasan Kartal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hoca işimiz bitti. Soy adımız aynı olsun diye öyle düşündük." dedi.

''Kartal ile prensip anlaşmasına vardık"
Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Teknik direktör İsmail Kartal ile prensip anlaşmasına vardık" dedi.

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