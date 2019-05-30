Cinsel ilişki tarikatında korkunç bekaret detayı! 18 yaşına girmeyen kızlara...

Güya daha iyi bir dünya inşa etmek için ABD, Meksika, Kanada ve Orta Amerika'da 16 binden fazla insanla çalıştıkları söylenen seks tarikatının lideri, yargılama sürecinde kendisini savcılara "dünyanın en zeki, en ahlaklı kişisi" olarak tanıttı. Dava boyunca tanıkların verdiği ifadeler sayesinde, hem tarikatla hem de Raniere'le ilgili birçok detay anlatıldı. İşte o kan donduran detaylar...