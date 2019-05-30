Cinsel ilişki tarikatında korkunç bekaret detayı! 18 yaşına girmeyen kızlara...
"Köle ve efendi" (NXIVM) sistemini kurmak ile suçlanan Keith Raniere'nin davası görülmeye devam ederken, duyduklarınıza inanamayacağınız gerçekler de ortaya çıkmaya devam ediyor.
Aralarında ünlü Hollywood yıldızının Allison Mack'in de bulunduğu, kadınların zorla alıkonulduğu ve şantajla cinsel ilişkiye zorlandığı seks tarikatının davasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Nxivm'in lideri Keith Raniere'in yargılandığı davada daha 18 yaşına girmeyen kızlara, "bekaret kaybetme" hazırlığının yaptırıldığı ve Keith'e 'gelin olmak üzere' hazırlandığı ortaya çıktı.
Güya daha iyi bir dünya inşa etmek için ABD, Meksika, Kanada ve Orta Amerika'da 16 binden fazla insanla çalıştıkları söylenen seks tarikatının lideri, yargılama sürecinde kendisini savcılara "dünyanın en zeki, en ahlaklı kişisi" olarak tanıttı. Dava boyunca tanıkların verdiği ifadeler sayesinde, hem tarikatla hem de Raniere'le ilgili birçok detay anlatıldı. İşte o kan donduran detaylar...
1- Liderin doğum gününe özel ödeme: Mahkeme kayıtlarına geçen ifadelere göre, her Ağustos ayında, Nixian olarak adlandırılan Nxivm üyeleri, 2 bin dolar (yaklaşık 12 bin TL) ödeyerek New York'taki Silver Bay bölgesine gidiyor ve burada Raniere'in doğum gününü kutluyordu.
Eski bir tarikat üyesinin ifadesine göre kutlamalarda, takipçileri tarafından "öncü" olarak adlandırılan Reniere için "saygı merasimleri" yapılıyordu. Tanıklardan birinin bu olay hakkındaki ifadesi ise şu şekilde;