Avrasya Araştırma'dan gündemi sarsacak anket ilk kez bu kadar fark çıktı
Avrasya Araştırma şirketi gündeme bomba gibi düşecek bir anket paylaştı. Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 4-5 puan farkla 23 Haziran'ın galibinin İmamoğlu olacağını söyledi.
31 Mart'ta yapılan anket çalışmalarında büyük doğruluk oranı yakalayan Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 4-5 puan farkla 23 Haziran'ın galibinin İmamoğlu olacağını söyledi. 31 Mart yerel seçimlerinin 23 Haziran'da yenilenmesi kararının ardından anket şirketleri seçmen kitlenin nabzını yoklamaya devam ediyor.
Gerçekleştirdiği anketlerle 31 Mart sonuçlarına en yakın sonucu ortaya koyan Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 23 Haziran seçimlerine ilişkin de görüşlerini sosyal medyadan paylaştı. 3 Haziran için ön gözlemlerim şu şekilde diyen Özkiraz, seçimi beklenmeyen bir fark ile Ekrem İmamoğlu kazanacak dedi.
Gerekçelerini de sıralayan Özkiraz, sonucu ne kürt seçmen ne de milliyetçi seçmen belirleyecek, seçimi vicdanlı seçmen belirleyecek ifadelerini kullandı.
Muhalif duruştaki herkesin sandığa gideceğini belirten Özkiraz, farkın en az 4-5 puan olacağını söyledi.