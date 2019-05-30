Avrasya Araştırma'dan gündemi sarsacak anket ilk kez bu kadar fark çıktı

Gerçekleştirdiği anketlerle 31 Mart sonuçlarına en yakın sonucu ortaya koyan Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 23 Haziran seçimlerine ilişkin de görüşlerini sosyal medyadan paylaştı. 3 Haziran için ön gözlemlerim şu şekilde diyen Özkiraz, seçimi beklenmeyen bir fark ile Ekrem İmamoğlu kazanacak dedi.