HABER /  POLİTİKA

MHP'den 'komünist başkan' Fatih Maçoğlu için gereği yapılsın çağrısı

MHP'den 'komünist başkan' Fatih Maçoğlu için gereği yapılsın çağrısı

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Tunceli Belediyesi hizmet binasının ismini Dersim olarak değiştirmek isteyen komünist başkan olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu devlete meydan okumakla eleştirdi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yazılı açıklamasında, balballar, koç-koyun heykelleri, koçbaşı damgaları, halılara ve kilimlere nakış nakış işlenen motifleriyle kadim bir Türkmen şehri olan Tunceli'de oldubitti ile bir isim değişikliğine gitmeye çalışmanın açıkça devlete meydan okuma olduğunu savundu.

İlgili makamları göreve çağırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bu sakat ve bölücü zihniyetin temsilcilerine gereken cevabı verdiğini anımsatan Büyükataman, gereğinin yapılması konusunda ilgili makamların da göreve çağrıldığını belirtti.

Bu toprakların her bir karışının şehit kanlarıyla vatan yapıldığını ve şehit kanlarıyla vatan olarak kalmaya devam edeceğine işaret eden Büyükataman, bayrağın, Türk milliyetçilerinin kanı, vatanın da Türk milliyetçilerinin fedakarlıklarıyla bugünlere geldiğine değindi.

Ülkenin her bir insanının bu vatanın eşit ve değerli bir vatandaşı, Türk milletinin şerefli bir mensubu olduğuna dikkati çeken Büyükataman, şunları kaydetti:

"Ömrümüzü adadığımız milletimize kin kusmayız aksine onun için kan kusar, kızılcık şerbeti içtik deriz. Tuncelili vatandaşlarımızı bölücü ve sakat zihniyetlerin keyfi uygulamalarına mahkum bırakacak değiliz. Türk milletine bir bütün olarak bakamayan, kökü dışarıda bozuk zihniyetlerin Türk milliyetçilerine söz söylemesi komiktir, Türk milletinin nezdinde yok hükmündedir. Milliyetçi Hareketin Sayın Genel Başkanı gitmesi gereken yere rahat rahat gider ve oradaki vatan ve millet düşmanları rahatsız olur. Milliyetçi Hareketin Sayın Genel Başkanı dik ve asil duruşu ile bir yere giderken vatan ve millet düşmanlarının dizleri titrer, dizlerinin bağı çözülür." 

Büyükataman, "Pençe Harekatı" kapsamında PKK'lı teröristlere nefes aldırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına da muvaffakiyet diledi. 

İlgili Haberler
Tunceli'de neler oluyor? Fatih Mehmet Maçoğlu ile valinin işletme kavgası Komünist Başkan Maçoğlu'nda kendi partisi TKP'den de tepki geldi Komünist Başkan Maçoğlu'ndan "Dersim tabelası" açıklaması
BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul seçimleri için son anket Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında
Foto Galeri İstanbul seçimleri için son anket Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Diş fırçasını 'silah' sayan mahkeme kaynanaya hapis cezası verdi
Diş fırçasını 'silah' sayan mahkeme kaynanaya hapis cezası verdi
Dev ihalelelerde en iyi teklifi veren iki şirket belli oldu
Dev ihalelelerde en iyi teklifi veren iki şirket belli oldu
Bakan Varank açıkladı! Yenisi yapılıyor
Bakan Varank açıkladı! Yenisi yapılıyor
Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez dönemi bitti
Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez dönemi bitti
Tunceli'de neler oluyor? Fatih Mehmet Maçoğlu ile valinin işletme kavgası
Tunceli'de neler oluyor? Fatih Mehmet Maçoğlu ile valinin işletme kavgası
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye uyarı
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye uyarı
ÖNCEKİ HABERLER
Minik Ecrin'i arama çalışmalarında yeni gelişme
Minik Ecrin'i arama çalışmalarında yeni gelişme
YKS sınav yeri sorgulama TC ile YKS sınav yeri öğrenme ekranı
YKS sınav yeri sorgulama TC ile YKS sınav yeri öğrenme ekranı
YKS sınav giriş belgesi çıkarma TC ile YKS sınav yeri sorgusu
YKS sınav giriş belgesi çıkarma TC ile YKS sınav yeri sorgusu
Olmaz olsun senin gibi anne! 3 yaşındaki kıza ilaç dayağı
Olmaz olsun senin gibi anne! 3 yaşındaki kıza ilaç dayağı
Fenerbahçe’de Oumar Niasse hamlesi
Fenerbahçe’de Oumar Niasse hamlesi
Kadir Gecesi duası Peygamberimizin Kadir Gecesi duaları
Kadir Gecesi duası Peygamberimizin Kadir Gecesi duaları
Real Madrid transfer bombasını patlatıyor
Real Madrid transfer bombasını patlatıyor
Yaşlılık maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi?
Yaşlılık maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi?
Yorumlar