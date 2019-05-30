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Suriyeli genç market girişinde bulduğu 17 bin 500 lirayı bakın ne yaptı!

Suriyeli genç market girişinde bulduğu 17 bin 500 lirayı bakın ne yaptı!

KAHRAMANMARAŞ’ta 17 yaşındaki Suriyeli Bilal, market girişinde bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibine teslim etti.

Olay, Cumartesi günü Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı üzerindeki bir markette yaşandı. Fırın işletmecisi Gökçe Dayıoğlu, hazırladığı çörekleri bırakmak için bir markete girerken çantasında bulunan 17 bin 500 lira parayı düşürdü. Çörekleri bıraktıktan sonra çocuğunun okul taksitini düşürdüğünü anlayan kadın uzun süre parasını aradı. 

Telefon numarasını market çalışanlarına bıraktı

Kadının ardından markete giren Suriyeli Bilal Alisa (15), yerdeki parayı aldı. Markete giren Suriyeli Alisa, bir deste para bulduğunu ve paranın sahibinin kendisine ulaşabilmesi için telefon numarasını market çalışanlarına bıraktı. Olayın ardından Gökçe Dayıoğlu marketi arayarak parasını düşürdüğünü söyledi. Market çalışanları da kadına parasının Suriyeli genç tarafından bulunduğunu ve gelip teslim almaları gerektiğini belirtti. 

O anlar ise marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kadının parasını düşürdükten sonra markete girdiği ve daha sonra ayrıldığı, tekrar geldiği görülüyor. Parayı bulan Suriyeli genç ve arkadaşının ise markete gelerek parayı sahibine teslim ettiği görülüyor. 

Market çalışanlarından Hüseyin Suna yaşanan olayı şöyle anlattı. Suna, “Ben kasada oturuyordum ve içeri bir Suriyeli girdi. Dışarıda para bulduğunu ve sahibine teslim edeceğini söyledi. Telefon numarasını bıraktı ve sahibi gelince bizi arasın dedi. Sahibi de buraya geldi ve Suriyeli genci arayarak kadın parasını aldı. Toplam para 17 bin 500 liraydı ve marketin girişine düşürmüş” diye konuştu. 

Parayı sahibine teyit ettikten sonra verdiğini söyleyen Bilal Alisa ise, “Ben marketin girişinde para buldum ve sahibini sordum. Daha sonra ben eve gittim. Telefonum çaldı ve sahibi geldi ve sordum paran ellilik mi yüzlük mü diye. O da teyit ettikten sonra parayı sahibine teslim ettim. Allah razı olsun paranın sahibinden o da sevindi tabi” diye konuştu.  

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