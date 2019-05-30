HABER /  GÜNCEL

Kadir gecesi mesajları resimli Kadir gecesi sözleri-2019 yeni

Kadir gecesi mesajları resimli Kadir gecesi sözleri-2019 yeni

Kadir Gecesi mesajlarını resimli, kısa ve öz güzel sözlerle internethaber.com sitesi özel olarak hazırladı. Kadir Gecesi namaz ve dualarla ibadetle geçirilmeli. İşte en güzel Kadir Gecesi cep mesajlari ve özlü sözleri.

Yarın yani 31 Mayıs cuma günü bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi, İnternethaber.com sitesi olarak Kadir Gecenizi kutluyor ve sizler için hazırladığımız resimli Kadir Gecesi mesajları ile kısa ve özlü güzel sözlerini sunuyoruz. Meleklerin yeryüzüne indiği Kadir Gecesi bol bol dua ve namazla geçirilmelidir.

Kur'anı Kerim'de Kadir Gecesi'nin ne kadar önemli olduğu Kadir Suresi'nde şöyle anlatılıyor : "Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir. 

Kadir Gecesi okunacak dualar Peygamberimizin duası: Kadir Gecesi o kadar kıymetli bir gecedir ki bu gecede kılınan namazın sevabı da eşsizdir. Haliyle bu gecede Kadir Suresi ile 12 rekatlık tesbih namazı kılmak yapılacak en güzel ibadetlerdendir. İşte sizler için hazırladığımız resimli Kadir Gecesi mesajları ve güzel sözleri.

*Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün Melekler sizinle,Dualarınız Kabul Kadir Geceniz Mübarek Olsun....

*Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

*Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesini ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar? HADİS'İ ŞERİF?
*Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.

*Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir Kadir gecesiniz hayırlı olsun!

*Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak Kadir Geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun.

*Kadir geceniz mübarek olsun! Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Hayırlı Kandiller..!
*Gecenin güzel yüzü yüregine dokunsun, seytan senden uzakta, melekler basucunda olsun, günes öyle bir geceye dogsun ki dualarin kabul Kadir Geceniz mubarek olsun!
*Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Kadir Gecesi'nde, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun Kadir gecesiniz mübarek olsun!

*Kuran'ın nazil olduğu bin aydan daha hayirli bu gecenin size efradı ailenize ve bütün İslam alemine hayır bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum Kadir geceniz mubarek olsun.

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin. Kadir Geceniz kutlu olsun

*Size karanfilin sadakatini, sümbülün bagliligini, meneksenin tevazusunu, lalenin gururunu, leylegin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kadir Geceniz mübarek olsun.

*Bir damla umut serpilsin yüregine, bin tatli umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün dualarin kabul, Kadir Geceniz mübarek olsun!

SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti kapatma davasında kritik rol alan Ferruh Kaleli Ziraat Bankası yönetiminde
AK Parti kapatma davasında kritik rol alan Ferruh Kaleli Ziraat Bankası yönetiminde
MHP'den 'komünist başkan' Fatih Maçoğlu için gereği yapılsın çağrısı
MHP'den 'komünist başkan' Fatih Maçoğlu için gereği yapılsın çağrısı
Dünyada 30 tane ama 4'ü Türkiye'de
Dünyada 30 tane ama 4'ü Türkiye'de
Dolar resmen çakıldı! 6 liranın altına indi işte son rakamlar
Dolar resmen çakıldı! 6 liranın altına indi işte son rakamlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıkladı
Sedat Peker'den Temel Karamollaoğlu'na yanıt: Kendini heyecanlı işlere verme
Sedat Peker'den Temel Karamollaoğlu'na yanıt: Kendini heyecanlı işlere verme
ÖNCEKİ HABERLER
Memurların haziran ayı maaşı bayram öncesi yatar mı?
Memurların haziran ayı maaşı bayram öncesi yatar mı?
65 yaş maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı?
65 yaş maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı?
Yaşlılık maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi?
Yaşlılık maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi?
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: Bu para bana ölene kadar yeter
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: Bu para bana ölene kadar yeter
Adetliyken kandilde Kadir gecesinde ne yapabilirim?
Adetliyken kandilde Kadir gecesinde ne yapabilirim?
Kadir Gecesi duası Peygamberimizin Kadir Gecesi duaları
Kadir Gecesi duası Peygamberimizin Kadir Gecesi duaları
Çaykur Rizespor'un yeni hocası belli oldu
Çaykur Rizespor'un yeni hocası belli oldu
A101'de bayrama özel ürünler? A101 30 Mayıs 2019 indirimli aktüel ürünler kataloğu
A101'de bayrama özel ürünler? A101 30 Mayıs 2019 indirimli aktüel ürünler kataloğu
Yorumlar