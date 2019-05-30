Bülent Uygun: Fenerbahçe camiası bir faciayı daha kaldıramaz

Teknik direktör Bülen Uygun, İnternethaber'e özel konuştu. Uygun, ''Fenerbahçe camiası bir faciayı daha kaldıramaz o yüzden Ersun Yanal'a destek olunmalı'' derken Süper Lig'de hedefleri doğrultusunda bir takım çalıştırmak istediğini söyledi.

Türk futbolunun yetiştirmiş olduğu en önemli değerlerinden birisi olan ve son olarak Katar'ın El-Gharafa ekibinde çalışan teknik direktör Bülent Uygun, İnternethaber'den Recep Kıyatsıl'a özel açıklamalarda bulundu.

Yabancı sınırlamasının kademe kademe düşürülmesi gerektiğinin altını çizen deneyimli teknik adam, altyapıya gereken değerin verilmesi halinde yeni yeteneklerin Türk futboluna kazandırılacağını ifade etti.

''Biz teknik direktörler, futbolcular kendi vergilerimizi kendimiz vermeliyiz''

Türk futbolun altyapı sorunundan bahseden Uygun, "Başta bütün altyapı hocalarının maaşlarını Futbol Federasyonu vermeli. Biz teknik direktörler, futbolcular kendi vergilerimizi kendimiz vermeliyiz. Hayat sigortamız olmalı, sağlık sigortamız olmalı. Bunlar olmalı ki, Türk futbolunda gerçekler ortaya çıksın, bütün yetenekler çıksın.'' dedi.

''VAR sistemi yeniden gözden geçirilmeli''

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hayata geçen VAR sistemiyle ilgili düşüncelerini belirten Uygun, ''VAR sistemi hakemlere yardım olması için getirildi ancak düzgün bir şekilde uygulanmadı. Hakemler, pozisyonları VAR'da izlemesine rağmen sağlıklı kararlar veremedi ve küme düşen Erzurumspor, Akhisar ve Bursaspor gibi takımların kaderiyle oynadı. O yüzden VAR sistemi yeniden gözden geçirilmeli ve profesyonel bir çalışma yapılmalı.'' ifadelerini kullandı.

Süper Lig'e göz kırptı

Dubai ve Katar'ın yanı sıra Türkiye'den de teklifler aldığını ifade eden 46 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'de hayallerim ve hedeflerim doğrultusunda bir takımda çalışmak isterim'' diyerek Türkiye'ye geri dönme konusunda yeşil ışık yaktı.

''Comolli acilen gönderilmeli''

Uzun yıllar Fenerbahçe'de oynayan ve sarı-lacivertli forma altında gol krallığı yaşayan Bülent Uygun, eski takımının geçirdiği kötü sezon için şu yorumda bulundu;

''Comolli faciası tarihinin en büyük sendromuna yol açtı. Comolli'nin yaptığı yaptığı transferlerin hiçbiri olumlu katkı sağlamadığı gibi hayal kırıklığı yarattı. O yüzden Comolli acilen gönderilmeli.

''Ersun Yanal'ın eli değmedi''

Koeman'dan sonra görevi devralan Ersun Yanal'ın performansını değerlendiren Bülent Uygun, ''Ersun Yanal'ın eli değmediği için Fenerbahçe'nin gerçek performansı ortaya çıkmadı. Ersun Yanal'a destek olunmalı ve kendisinin istediği transferler yapılmalı. Aksi durumda Fenerbahçe camiası bir kez daha böyle bir faciayı kaldıramaz.'' şeklinde konuştu.

Bülent Uygun ikinci sırada

Öte yandan 4 büyük takım dışında kalan ekiplerle Süper Lig'de en yüksek puan ortalaması yakalayan teknik direktör Şenol Güneş oldu. Güneş'in en yakın takipçisi ise Bülent Uygun. Şenol Güneş, 4 büyükler dışında kalan ekiplerle sahaya çıkıp son 10 yılda en yüksek puan ortalaması yakalayan teknik direktörlerde zirvede yer aldı.

İşte son 10 yılda 4 büyükler harici diğer ekiplerle sahaya çıkıp en yüksek puan ortalaması yakalayan teknik adamlar listesi;

Mutlu bir evliliği ve iki çocuğu var

46 yaşındaki teknik direktör Bülent Uygun, eşi Füsun Özlem Uygun ile mutlu bir evlilik sürdürürken çiftin Emir Haktan ve Tude Almina isimli iki çocuğu bulunuyor.

Şehit ve gazi çocuklarına anlamlı yardım

Bülent Uygun, antrenman bilimi ile ilgili çıkardığı ilk futbol kitabının gelirini 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin çocuklarının eğitimi için bağışladıklarını söyledi.