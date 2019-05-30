Beşiktaş'ta patronu tarafından tokatlanan kadın çalışan yaşananları anlattı!

Ardından bana dönüp 'beni görünce ayağa kalkacaksınız' diye masaya vurmaya başladı. Ben de ayağa kalktım, "Özür dileriz, çalışıyorduk, sizi görmedik" dememle birlikte bana da tokat attı. Ne olduğunu anlamadan art arda tokatlar savurmaya başladı. "Şahin bey, sakin olun sizi görmedim" dedim ancak vurmaya devam etti.