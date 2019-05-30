Beşiktaş'ta patronu tarafından tokatlanan kadın çalışan yaşananları anlattı!
İSTANBUL Beşiktaş'ta eğlence mekanında ayağa kalkmadığı için patronu tarafından dövülen kadın çalışan, açıklama yaparak yaşadığı talihsiz olayı tek tek anlattı.
İstanbul Beşiktaş'taki eğlence mekanında bilet satış masasında görevli Gaye Akıl ve Enver isimli iki kişi, saat 20.55 sıralarında mekana gelen iş yeri sahibi Şahin Şeker tarafından tokatlandı.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay sonrası iş yeri sahibi gözaltına alınırken, şiddete maruz kalan kadın çalışan da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak olayın iç yüzünü anlattı.
Merhaba, sizinle İstanbul'un göbeğinde maruz kaldığım şiddet olayını paylaşmak istiyorum. Meydan Beşiktaş'ta yapılan bir konser için gişede bilet kontrolünde çalışıyordum. Mal sahibi Şahin Şeker geldi ve "Beni gördüğünüzde ayağa kalkacaksınız, neden ayağa kalkmıyorsunuz" diye bağırmaya başladı. İlk önce yanımdaki arkadaşım Enver'e tokat attı.
Ardından bana dönüp 'beni görünce ayağa kalkacaksınız' diye masaya vurmaya başladı. Ben de ayağa kalktım, "Özür dileriz, çalışıyorduk, sizi görmedik" dememle birlikte bana da tokat attı. Ne olduğunu anlamadan art arda tokatlar savurmaya başladı. "Şahin bey, sakin olun sizi görmedim" dedim ancak vurmaya devam etti.