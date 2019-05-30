HABER /  GÜNCEL

Bayram ikramiyesi hangi emeklilere eksik yatacak?

Bayram ikramiyesi hangi emeklilere eksik yatacak?

Yaklaşık 12 milyon emekli için heyecanlı bekleyiş başladı. 1000 liralık bayram ikramiyesi ödemeleri 31 Mayıs cuma günü ödenecek. SSK, BağKur ve Emekli sandığı emeklileri bu sene bayram ikramiyelerini aynı gün alacak. Ölen eşinden ya da anne babasından aylık alanlara ise eksik ikramiye yatacak.

Emeklilere bayram ikramiyesi ödemesi başlıyor. Emekliler Ramazan Bayramı ikramiyesini 31 Mayıs'ta alacak. Emeklilerin 31 Mayıs Cuma günü hesaplarına 1000 lira geçmiş olacak. Açıklama Aile, Çalışma ve Kültür Bakanı Zümrüt Selçuk'tan geldi. Yaklaşık 12 milyon emekli bayram tatiline çıkmadan emekli ikramiyelerini almış olacak. Toplamda 10,7 milyar lira ikramiye dağıtılmış olacak. 

ÖDEMELER AYNI GÜN: Geçen yıl başlamıştı uygulama, ikramiyeler 2 güne yayılarak veriliyordu. Ancak bu yıl SSK, Bağkur ve Emekli sandığı emeklilerinin maaşları aynı gün ödenecek. 

KİMLERİN İKRAMİYESİ EKSİK YATACAK: Ölen eşinden ya da anne babasından aylık alanlara ise aldıkları hisse üzerinden emekli ikramiyesi ödenecek. Örneğin ölen eşinin maaşının yüzde 75'ini alan emekliye bayram ikramiyesi olarak 750 lira verilecek. 

YENİ EMEKLİLER DE ALACAK MI: Mayıs ayına kadar emekli maaşı bağlanmış olanlar ise 31 mAYIS'TA 1000 liralık bayram ikramiyesini alabilecek. Emekileri ağustos ayında kurban bayramında 1000 liralık bir ikramiye daha bekliyor. Yani emekliler 2 ay arayla toplam 2 bin lira ekstra para almış olacaklar. 

SON DAKİKA HABERLERİ
PFDK'dan Hasan Şaş'a 8 maç ceza
PFDK'dan Hasan Şaş'a 8 maç ceza
Beşiktaş’ta 1'i kadın 2 çalışanını tokatlaşmıştı! Hakkında karar verildi
Beşiktaş’ta 1'i kadın 2 çalışanını tokatlaşmıştı! Hakkında karar verildi
Suriyeli genç market girişinde bulduğu 17 bin 500 lirayı bakın ne yaptı!
Suriyeli genç market girişinde bulduğu 17 bin 500 lirayı bakın ne yaptı!
Bülent Uygun: Fenerbahçe camiası bir faciayı daha kaldıramaz
Bülent Uygun: Fenerbahçe camiası bir faciayı daha kaldıramaz
AK Parti kapatma davasında kritik rol alan Ferruh Kaleli Ziraat Bankası yönetiminde
AK Parti kapatma davasında kritik rol alan Ferruh Kaleli Ziraat Bankası yönetiminde
MHP'den 'komünist başkan' Fatih Maçoğlu için gereği yapılsın çağrısı
MHP'den 'komünist başkan' Fatih Maçoğlu için gereği yapılsın çağrısı
ÖNCEKİ HABERLER
Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma! Şehit var
Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma! Şehit var
Pazartesi günü okullar yarım gün mü arefe günü tatil mi MEB
Pazartesi günü okullar yarım gün mü arefe günü tatil mi MEB
Kadir Gecesi duası Peygamberimizin Kadir Gecesi duaları
Kadir Gecesi duası Peygamberimizin Kadir Gecesi duaları
Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü artarak 4,29 trilyon lira oldu
Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü artarak 4,29 trilyon lira oldu
Kadir gecesi mesajları resimli Kadir gecesi sözleri-2019 yeni
Kadir gecesi mesajları resimli Kadir gecesi sözleri-2019 yeni
Muzun etkisi inanılmaz! Her gün 2 tane yerseniz bakın ne oluyor
Muzun etkisi inanılmaz! Her gün 2 tane yerseniz bakın ne oluyor
Memurların haziran ayı maaşı bayram öncesi yatar mı?
Memurların haziran ayı maaşı bayram öncesi yatar mı?
A101'de bayrama özel ürünler? A101 30 Mayıs 2019 indirimli aktüel ürünler kataloğu
A101'de bayrama özel ürünler? A101 30 Mayıs 2019 indirimli aktüel ürünler kataloğu
Yorumlar