HABER /  DÜNYA

Beyaz Saray'ın önünde kendini ateşe veren kişi öldü

Anadolu Ajansı
Beyaz Saray'ın önünde kendini ateşe veren kişi öldü

ABD'de, Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse Parkı'nda kendini ateşe veren kişinin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

ABD emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, Washington'ın merkezinde bulunan ve Beyaz Saray'a çok yakın olan parkta kendini ateşe veren Arnav Gupta'nın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Gupta’nın vücudunun yüzde 85’inin yandığı açıklanmıştı.

Geçen ay da bir erkek, Beyaz Saray önündeki Pennsylvania Caddesinde kendini ateşe vermiş ve hafif şekilde yaralanmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'den şok iddia: Saldırının arkasında İran var
ABD'den şok iddia: Saldırının arkasında İran var
Erdoğan: Yargının tarafsızlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz
Erdoğan: Yargının tarafsızlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz
İstanbul Havalimanı'nda otopark kampanyası
İstanbul Havalimanı'nda otopark kampanyası
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin İdlib'i görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin İdlib'i görüştü
'Kafa keserim' diyen Suriyeli sınır dışı edilecek
'Kafa keserim' diyen Suriyeli sınır dışı edilecek
İbrahim Üzülmez yeniden Süper Lig'de
İbrahim Üzülmez yeniden Süper Lig'de
ÖNCEKİ HABERLER
Canan Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu neden İmamoğlu'nun yanında değil?
Canan Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu neden İmamoğlu'nun yanında değil?
Kritik MGK'dan Doğu Akdeniz vurgusu
Kritik MGK'dan Doğu Akdeniz vurgusu
Bayram ikramiyesi ödemesi emekliye ne zaman?
Bayram ikramiyesi ödemesi emekliye ne zaman?
Trump'tan Erdoğan'a tahliye teşekkürü
Trump'tan Erdoğan'a tahliye teşekkürü
Metin Feyzioğlu'ndan Yargı Reformu yorumu!
Metin Feyzioğlu'ndan Yargı Reformu yorumu!
Kadir Gecesi duası Peygamberimizin Kadir Gecesi duaları
Kadir Gecesi duası Peygamberimizin Kadir Gecesi duaları
L-UMTAS füzesi hedefi tam isabetle vurdu
L-UMTAS füzesi hedefi tam isabetle vurdu
Adetliyken kandilde Kadir gecesinde ne yapabilirim?
Adetliyken kandilde Kadir gecesinde ne yapabilirim?
Yorumlar