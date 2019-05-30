Doğu Perinçek'ten CHP vekilin önerisine gündem yaratacak sözler

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün, ABD ile krize neden olan S-400 konusunda sarfettiği sözlere çok sert tepkide bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı eski Büyükelçi Ünal Çeviköz, geçtiğimiz günlerde "Sayın Dışişleri Bakanı ABD ile kurulmasını önerdiği askeri komisyonun NATO ile Türkiye arasında kurulması daha uygun olacaktır. Bu komisyon çalışmalarını bitirene kadar S-400'lerin konuşlandırılmasının ertelenmesini öneriyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Haber7'ye açıklamalarda bulunan Perinçek, S-400 hava savunma sistemlerinin dünyanın en iyisi olduğunu ve bu meselenin milli bir konu olduğunu belirterek CHP'nin tavrına da sert tepki gösterdi.

'Amerika ve İsrail mevzisinden siyaset yapıyor'

''S-400 almak herhangi bir silah tercihi değil, gidip S-400 mi alsam Patriot mu alsam? Böyle bir tercihle karşı karşıya değiliz. Burada vatanımızı savunmak ile ilgili bir tercih var.'' diyen Perinçek devamında şu ifadeleri kullandı;

Türkiye S-400 aldığı zaman, ABD-İsrail tehdidine karşı en önemli askeri tedbirlerinden birini hayata geçirmiş oluyor. Bu bakımdan önce tehdidi iyi saptamamız gerek. CHP ise bu tehdidi dost görüyor. CHP, ABD ve İsrail'in mevzisinde... Sadece S-400 mevzusunda değil, her yerde böyle...

CHP'nin S-400 meselesinde karşı olması, bulunduğu mevki itibariyle çok uygun. Yani Amerika ve İsrail mevzisinden siyaset yapıyor. Her olayda bunu görüyoruz. Bu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün kişisel siyaseti değil, CHP'nin siyaseti...