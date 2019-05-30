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Sinop'ta kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı
Sinop'ta kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

SİNOP açıklarında 21 Mayıs Salı günü denize açıldıktan sonra haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmalarında ekipler, Şeytan Kayalıkları mevkisinde dalış gerçekleştirdi. Yaklaşık iki saat süreyle suda arama yapan ekipler, bir sonuca ulaşamayınca arama çalışmalarına ara verildi.

SİNOP'ta 21 Mayıs Salı günü balık avlamak için teknesiyle denize açılan ve kendisinden haber alınamayan Suat Öztuğrul'u arama çalışmaları, sahil güvenlik, deniz polisi ve AFAD ekiplerince gün boyu sürdü.

Sahil güvenlik ekipleri hem karadan hem havadan deniz yüzeyinde tarama yaparken, Sinop Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi ekipleri de kayıp balıkçıya ulaşabilmek için Şeytan Kayalıkları mevkisinde dalış gerçekleştirdi.

Yaklaşık iki saat süreyle suda arama yapan ekipler, bir sonuca ulaşamadı.

Bir sahil güvenlik gemisi, iki sahil güvenlik botu ve bir helikopterin katıldığı arama çalışmalarına perşembe günü devam edilecek.

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