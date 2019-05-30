İşte İstanbul seçimlerinde kullanılacak pusula

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini yenileme kararının ardından 23 Haziran'da sandık başına gidilecek. Sosyal medyada İstanbul seçimlerinde kullanılacağı iddia edilen pusula yayınlandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 23 Haziran'da kullanılacak oy pusulası için kararın verildiği ileri sürüldü. Siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla belirlendiği belirtilen oy pusulasının ilk sırasında Saadet Partisi son sırasında ise AK Parti yer alıyor.

Sosyal medyada yer alan ve 23 Haziran'da kullanılacağı iddia edilen pusulanın örneğinde 4 adayın isimleri ve partilerin logoları yer alıyor. Pusulada Saadet Partisi ilk sırada yer alırken Vatan Partisi ikinci sırada, CHP üçüncü, AK Parti ise dördüncü sırada yer alıyor. Pusulada ayrıca 17 bağımsız adayın isimleri bulunuyor.