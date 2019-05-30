HABER /  GÜNCEL

Sivas'ta şiddetli yağış nedeniyle bahçe duvarı çöktü

Sivas'ta şiddetli yağış nedeniyle bahçe duvarı çöktü

Sivas'ta etkili olan yağış nedeniyle çöken bahçe duvarının devirdiği aydınlatma direği park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Sivas'ta şiddetli yağmurun ardından Alibaba Mahallesi 61. Sokak'ta bir apartmanın bahçe duvarı çöktü. 

Duvarın çökmesiyle birlikte devrilen aydınlatma direği ise park halindeki Osman Dülek'e ait 58 BU 665 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, kentte etkili olan yoğun sağanak ve dolu nedeniyle yollar adeta göle döndü. Yağışın ardından bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Takımda Cenk Tosun şoku!
Milli Takımda Cenk Tosun şoku!
MHP'den İmamoğlu'nu kızdıracak benzetme
MHP'den İmamoğlu'nu kızdıracak benzetme
Türkiye Yunanistan maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye Yunanistan maçı golleri ve geniş özeti
Hasan Şaş: Başkalarına aynı cezayı vermiyorsunuz
Hasan Şaş: Başkalarına aynı cezayı vermiyorsunuz
Beyaz Saray'ın önünde kendini ateşe veren kişi öldü
Beyaz Saray'ın önünde kendini ateşe veren kişi öldü
ABD'den şok iddia: Saldırının arkasında İran var
ABD'den şok iddia: Saldırının arkasında İran var
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan: Yargının tarafsızlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz
Erdoğan: Yargının tarafsızlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz
İstanbul Havalimanı'nda otopark kampanyası
İstanbul Havalimanı'nda otopark kampanyası
A101'de bayrama özel ürünler? A101 30 Mayıs 2019 indirimli aktüel ürünler kataloğu
A101'de bayrama özel ürünler? A101 30 Mayıs 2019 indirimli aktüel ürünler kataloğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin İdlib'i görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin İdlib'i görüştü
'Kafa keserim' diyen Suriyeli sınır dışı edilecek
'Kafa keserim' diyen Suriyeli sınır dışı edilecek
Muzun etkisi inanılmaz! Her gün 2 tane yerseniz bakın ne oluyor
Muzun etkisi inanılmaz! Her gün 2 tane yerseniz bakın ne oluyor
İbrahim Üzülmez yeniden Süper Lig'de
İbrahim Üzülmez yeniden Süper Lig'de
Memurlar arefe günü yarım gün mü çalışacak 3 Haziran tatil mi?
Memurlar arefe günü yarım gün mü çalışacak 3 Haziran tatil mi?
Yorumlar