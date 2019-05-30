HABER /  GÜNCEL

TBMM'de kabul edildi! Köprü cezaları affedildi

TBMM'de kabul edildi! Köprü cezaları affedildi

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'nin torba kanun teklifinin "1 Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezasını affeden" maddesi kabul edildi.

Bu şekilde geçiş yapan yaklaşık 275 bin araca kesilen 310 milyon liralık cezadan vazgeçilecek, ödenen 3,9 milyon lira ise yasanın yürürlük tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde, üç ay içinde iade edilecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sinop'ta kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor
Sinop'ta kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor
Avusturya'yı seçimlere götürecek başbakan belli oldu
Avusturya'yı seçimlere götürecek başbakan belli oldu
Trump İsrail'de erken seçim kararından memnun değil
Trump İsrail'de erken seçim kararından memnun değil
Arda Turan'dan ayrılık açıklaması
Arda Turan'dan ayrılık açıklaması
Türkiye Yunanistan maçı hangi kanalda saat kaçta?
Türkiye Yunanistan maçı hangi kanalda saat kaçta?
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'ndan AK Parti'ye hodri meydan!
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'ndan AK Parti'ye hodri meydan!
ÖNCEKİ HABERLER
Doğu Perinçek'ten CHP vekilin önerisine gündem yaratacak sözler
Doğu Perinçek'ten CHP vekilin önerisine gündem yaratacak sözler
KPSS davası sanıklarına istenen ceza belli oldu
KPSS davası sanıklarına istenen ceza belli oldu
Kadir Gecesi resimli mesajları Kadir gecesi kutlama sözleri kısa-2018
Kadir Gecesi resimli mesajları Kadir gecesi kutlama sözleri kısa-2018
Erdoğan'ın avukatlara yeşil pasaport müjdesi Metin Feyzioğlu'nu böyle sevindirdi
Erdoğan'ın avukatlara yeşil pasaport müjdesi Metin Feyzioğlu'nu böyle sevindirdi
Nesli tükenmekte olan dağ keçisi okulda
Nesli tükenmekte olan dağ keçisi okulda
Memurların haziran ayı maaşı bayram öncesi yatar mı?
Memurların haziran ayı maaşı bayram öncesi yatar mı?
Bayram ikramiyesi hangi emeklilere eksik yatacak?
Bayram ikramiyesi hangi emeklilere eksik yatacak?
A101'de bayrama özel ürünler? A101 30 Mayıs 2019 indirimli aktüel ürünler kataloğu
A101'de bayrama özel ürünler? A101 30 Mayıs 2019 indirimli aktüel ürünler kataloğu
Yorumlar