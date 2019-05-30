Türkiye Yunanistan maçı golleri ve geniş özeti

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi Yunanistan ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Millilerimiz oldukça rahat bir oyun ortaya koydu ve ilk yarıda buluduğu gollerle mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Yunan Milli Takımının tek golü ise 90+3'te Kourbelis'ten geldi.

A Milli Takımımız, hazırlık maçında Yunanistan'ı 2-1 mağlup etti. Millilerin golleri ise Cengiz Ünder ve Kenan Karaman'dan geldi.

Antalya'daki mücadeleye Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman ve Cenk Tosun 11'i ile çıkan ay yıldızlılaar maça da çok hızlı başladı. Henüz 11. dakikada nefis paslarla rakip ceza sahasına yaklayan millilerde Cengiz Ünder harika bir vuruşla skorda dengeyi bozdu. Bu golden sadece 6 dakika sonra sahneye çıkan Kenan Karaman da farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıda 6 değişiklik yapan Şenol Güneş, Oğuzhan Özyakup, Abdülkadir Ömür, Mahmut Tekdemir, İrfancan Kahveci, Güven Yalçın ve Emre Belözoğlu'na da forma şansı verdi. Yunanistan'ın 90+3'de Kourbelis'le bulduğu gol ise sadece maçın skorunu belirledi: 2-1.

Ay yıldızlı ekip, sıradaki hazırlık maçında 2 Haziran'da Özbekistan'la karşılaşacak. Milliler daha sonra ise Euro 2020 Elemeleri'nde 8 Haziran'da Fransa'yı konuk edecek. H Grubu'na 2'de 2 yaparak başlayan A Milli Takım, Fransa'nın ardından averajla 2. sırada bulunuyor.

TÜRKİYE: 2 - 1 :YUNANİSTAN

STAT: Antalya

HAKEMLER: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Vladimir Urzica (Romanya)

TÜRKİYE: Uğurcan, Çağlar, Kaan Ayhan, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu (Dk.61 Mahmut Tekdemir), Ozan Tufan (Dk.46 Oğuzhan Özyakup), Cengiz Ünder (Dk.80 Emre Belözoğlu), Yusuf Yazıcı (Dk.46 İrfan Kahveci), Kenan Karaman (Dk.46 Abdülkadir Ömür), Cenk Tosun (Dk.55 Güven Yalçın)

YUNANİSTAN: Paschalakis, Valerianos (Dk.54 Bauchalakis), Siopis (Dk.75 Mantalos), Koulouris, Fortounis, Pelkas (Dk.46 Kolovos), Masouras (Dk.65 Ntourmisai), Mavrias (Dk.73 Kotsiras), Kourbelis, Samaris Koutris (Dk.46 Stafylidis)

GOLLER: Dk.11 Cengiz Ünder, Dk.17 Kenan Karaman (Türkiye) Dk. 90+3. Kourbelis (Yunanistan)

SARI KARTLAR: Oğuzhan Özyakup (Türkiye), Kourbelis (Yunanistan)

A Milli Takımı aday kadro

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Cengiz Umut Meraş (Bursaspor), Emre Taşdemir (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Efecan Karaca, Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)