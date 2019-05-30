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Trump'tan Erdoğan'a tahliye teşekkürü

Trump'tan Erdoğan'a tahliye teşekkürü

ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ nedeniyle tutuklu olan Türk asıllı ABD vatandaşı olan Serkan Çar'ın İskenderun'da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesiyle ilgili konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İskenderun'da tutulduğu cezaevinden adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ABD vatandaşı NASA çalışanı Serkan Gölge'nin tahliyesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump'ın gündemindeki konulardan biri de İskenderun'da tutulduğu cezaevinden adli kontrol şartıyla serbest bırakılan NASA çalışanı Serkan Gölge'ydi. Trump, Gölge'nin serbest bırakılmasıyla ilgili olarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bu konuyu konuşmuştuk" ifadelerini kullandı.

FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hükümlü Türk asıllı ABD vatandaşı Serkan Gölge 4 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutuklanmadan önce NASA'nın Mars projesinde çalışan Gölge'nin tahliyesinin ardından dün gece ABD Dışişleri de bir açıklama yayınlayarak karardan memnun olduklarını belirtmişti.

Gölge, Amerikan yönetiminin serbest bırakılmasını istediği Türkiye'deki tutuklu ABD vatandaşları veya ABD Büyükelçiliği çalışanı olan kişilerden biriydi. Geçtiğimiz ay ABD Kongresi'ne tutuklu Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılmaması durumunda, Türkiye'ye yönelik yaptırım içeren bir yasa tasarısı sunulmuştu.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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