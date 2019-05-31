Ersun Yanal'ın hayalleri yıkıldı! Fener'e büyük darbe

Chelsea, Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın ısrarla takımda kalmasını istediği Victor Moses'i Conte'nin takımı Inter'e satmak üzere.

Serie A'da sezonu dördüncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti alan ve dün Luciano Spalletti ile yollarını ayıran Inter, teknik direktörlük koltuğunu doldurdu.

İtalyan çalıştırıcının, Chelsea'de şampiyonluk yaşadığı Victor Moses'ı da İnter'e götürmek istediği belirtildi.

Moses için görüşmeler başladı

Sabah'ta yer alan habere göre; İtalyan kulübünün de bonservisi 12 milyon Euro olan Moses için Chelsea ile görüşmelere başladığı belirtildi. Fenerbahçe ise geçen sezon devre arası 1.5 yıllığına kiralanan Moses'ı bırakmak istemiyor.

Moses Türkiye'de yaşamaktan memnun

Teknik direktör Ersun Yanal da Moses konusunda ısrarcı. Nijeryalı futbolcunun da buna sıcak baktığı ve "Ailem İstanbul'a çok kolay uyum sağladı. Çocuklarım eğitim gördüğü okuldan çok memnun. Açıkçası ben de bu kadar kolay adapte olacağımı bilmiyordum. Burada çok mutluyuz. Önümüzdeki sene de Fenerbahçe'de kalmak çok isterim" dediği bildirildi.

Sözleşme özel madde

Ancak bunlar Moses'ın Fenerbahçe'de kalmasına yetmeyebilir. Zira Chelsea, kiralık sözleşmesini tek taraflı sonlandırma yetkisine sahip. İngiliz kulübü, Moses için Fenerbahçe ile yaptığı kiralama sözleşmesine 'Sadece satışı halinde çağrılabilir' maddesi koydurdu.

Transferde son söz Chelsea'nin

Yani İnter ile Chelsea arasında anlaşma sağlanırsa İngilizler, yıldız futbolcunun kiralık sözleşmesini tek taraflı fesih etme yetkisine sahip ve Moses'ın ayrılığı Fenerbahçe'nin transfer planlarını da baştan aşağı değiştirebilir.