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Cani koca dehşet saçtı! Arabayla ezdi dövdü kurşun sıktı

Demirören Haber Ajansı
Cani koca dehşet saçtı! Arabayla ezdi dövdü kurşun sıktı

ADANA'da Mehmet K., kavga ettiği eşi Hacer K.'yı (34), hafif ticari araçla çarpıp dövdükten sonra tabancayla bacağından vurup, hastaneye götürdü. Hacer K. tedaviye, Mehmet K. ise gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. Hacer K. ve Mehmet K. çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Mehmet K., iddiaya göre, Hacer K.'ya yönetimindeki hafif ticari araçla çarptı. Ardından aracından inen Mehmet K., eşini ve kendisine engel olmaya çalışan oğlunu dövüp, tabancayla bacağından vurdu.

Hastaneye götürdü
Mehmet K., ardından Hacer K., yı aracına bindirip, Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Gelen ihbar doğrultusunda Mehmet K., hastanede polis tarafından gözaltına alındı.

Durumu iyi
Tedaviye alınan Hacer K.'nın sağ bacağında kırık ve kurşun yarası bulunduğu, durumum ise iyi olduğu belirtildi.

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