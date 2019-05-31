Ümraniye TEM Bağlantı Yolunda otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı

ÜMRANİYE TEM Bağlantı Yolu Kuzey Marmara Otoyolu sapağında otomobil yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi. Otomobilin içindeki bir kişi hayatını kaybederken, otobüste bulunan 15 kişi ise yaralandı.

Kaza Marmara Kuzey Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. Otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışmaıs sonucu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle otobüs devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri yolcuları otobüsün içinde çıkardı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, durumu iyi olan yolcular başka otobüslerle kaza yerinden ayrıldı.







