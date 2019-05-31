HABER /  GÜNCEL
ADV Kudüs'e dokun berekete ortak ol

Ümraniye TEM Bağlantı Yolunda otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Ümraniye TEM Bağlantı Yolunda otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı

ÜMRANİYE TEM Bağlantı Yolu Kuzey Marmara Otoyolu sapağında otomobil yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi. Otomobilin içindeki bir kişi hayatını kaybederken, otobüste bulunan 15 kişi ise yaralandı.

Kaza Marmara Kuzey Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. Otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışmaıs sonucu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle otobüs devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri yolcuları otobüsün içinde çıkardı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 15  kişi de yaralandı. 

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, durumu iyi olan yolcular başka otobüslerle kaza yerinden ayrıldı.




GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bodrum'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Bodrum'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Arda Turan'a piyango vurdu! Dünya devi onu istiyor
Arda Turan'a piyango vurdu! Dünya devi onu istiyor
Şenol Güneş: Fransa ve İzlanda maçını kazanırız
Şenol Güneş: Fransa ve İzlanda maçını kazanırız
Erdoğan’dan Süper Lig'e çıkan takımlara tebrik
Erdoğan’dan Süper Lig'e çıkan takımlara tebrik
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı
Binali Yıldırım UBER sürücülerinin sıkıntılarını dinledi
Binali Yıldırım UBER sürücülerinin sıkıntılarını dinledi
ÖNCEKİ HABERLER
Bugün kandil mi 31 Mayıs ne kandili var Diyanet dini günler
Bugün kandil mi 31 Mayıs ne kandili var Diyanet dini günler
Süleyman Soylu: Ne olursunuz fırsat vermeyin
Süleyman Soylu: Ne olursunuz fırsat vermeyin
YKS sınav yeri sorgulama TC ile YKS sınav yeri öğrenme ekranı
YKS sınav yeri sorgulama TC ile YKS sınav yeri öğrenme ekranı
Inter Conte'yi resmen duyurdu
Inter Conte'yi resmen duyurdu
Kritik MGK'dan Doğu Akdeniz vurgusu
Kritik MGK'dan Doğu Akdeniz vurgusu
Kadir Gecesi resimli mesajları Kadir gecesi kutlama sözleri kısa-2018
Kadir Gecesi resimli mesajları Kadir gecesi kutlama sözleri kısa-2018
Süper Lig'in yeni takımı Gazişehir Gaziantep oldu
Süper Lig'in yeni takımı Gazişehir Gaziantep oldu
YKS sınav giriş belgesi çıkarma TC ile YKS sınav yeri sorgusu
YKS sınav giriş belgesi çıkarma TC ile YKS sınav yeri sorgusu
Yorumlar