Arda Turan'a transfer şoku! İtalyanlar acı gerçeği duyurdu

Barcelona'nın gözden çıkardığı Arda Turan'ın adı Inter ile anılıyordu ancak Çizme basını İtalyan kulübünün tecrübeli futbolcuyu istemediğini yazdı.

Barcelona'nın yeni sezon planlarında yer almayan Arda Turan satış listesine konulmuştu. Bu satıştan bonservis geliri de beklemeyen Katalan ekibi, Arda Turan'ı bonservissiz göndermeye razı.

Medipol Başakşehir ile şimdiye kadar, 27 maça çıkan Arda Turan, bu maçlarda 2 gol atarken 4 de asist üretti. Başakşehir'in 1 sezon daha kiralama hakkı da var ama bu söz konusu değil.

Inter, Arda'ya talip oldu

Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona, Arda Turan’ı gözden çıkardı. Tecrübeli futbolcunun adı ise transferde İtalyan ekibi Inter ile anıldı. Çizme basını, Arda Turan’ın Inter’e transferinin gerçekleşmeyeceğini, İtalyan ekibinin transfere onay vermediğini yazdı.

Piyasa değeri düştü

Arda'nın 2016 Şubat ayında 35 milyon euro olan piyasa değeri 1,5 milyon euroya düştü.