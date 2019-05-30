'Pençe Harekatı'nda gelişme Tek tek imha ediliyorlar

Açıklamada, 'Pençe Harekatı' kapsamında koordineli olarak Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu ifade edildi.