'Pençe Harekatı'nda gelişme Tek tek imha ediliyorlar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
'Pençe Harekatı'nda gelişme Tek tek imha ediliyorlar

'Pençe Harekatı' kapsamında Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu

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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Pençe Harekatı'nın devam ettiği belirtildi.

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Açıklamada, 'Pençe Harekatı' kapsamında koordineli olarak Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu ifade edildi. 

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'Pençe Harekatı'nda gelişme Tek tek imha ediliyorlar - Sayfa 3

Patlayıcı ve mayınlar imha ediliyor

Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesindeki 'Pençe Harekatı'nda, terör örgütü mensuplarınca bölgeye yerleştirilen patlayıcılar ve mayınlar kontrollü infilak ettiriliyor.

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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.

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