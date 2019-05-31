iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 13'ten ilk görseller

Apple, 3 Haziran’da düzenleyeceği WWDC 2019 etkinliği ile iOS 13 sistemini duyuracak. Peki iOS 13, nasıl görünecek?

Teknoloji basınına düşen görsellere göre iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 13'e Karanlık Mod özelliği gelecek. Bu özellik hem ayarlardan hem de kontrol merkezinden aktif edilebilecek.

Karanlık mod, OLED ekranı olan iPhone’lara oldukça şık bir görünüm katacak. Ayrıca bu özellik telefonların batarya ömrünü korumasına da yardımcı olacak.

iOS 13 ile birlikte değişen şeylerden bir diğeri de görüntü alma ekranı arayüzü. Görüntü alma arayüzü artık gri değil daha bulanık bir arka plana sahip olacak. Ayrıca ekranın alt tarafında bulunan araçlarda da bir değişim olmuş görünüyor.

Ayrıca, “Bugün”, “Planlanmış”, “İşaretlenmiş” ve “Hepsi” başlıklı farklı menülerin yanı sıra bir de arama kutusu bulunuyor. Haberde yer alan bilgilere göre, bu yeni tasarım Mac’e de gelecek.