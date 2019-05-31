SON DAKİKA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye ekonomisi ilk çeyrek büyüme verilerini açıkladı. Buna göre ekonomi yüzde 2,9 daraldı.  Haberin devamı.
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Kudüs'e dokun berekete ortak ol

iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 13'ten ilk görseller

iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 13'ten ilk görseller

Apple, 3 Haziran’da düzenleyeceği WWDC 2019 etkinliği ile iOS 13 sistemini duyuracak. Peki iOS 13, nasıl görünecek?

Teknoloji basınına düşen görsellere göre iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 13'e Karanlık Mod özelliği gelecek. Bu özellik hem ayarlardan hem de kontrol merkezinden aktif edilebilecek.

Karanlık mod, OLED ekranı olan iPhone’lara oldukça şık bir görünüm katacak. Ayrıca bu özellik telefonların batarya ömrünü korumasına da yardımcı olacak.

ios 13

iOS 13 ile birlikte değişen şeylerden bir diğeri de görüntü alma ekranı arayüzü. Görüntü alma arayüzü artık gri değil daha bulanık bir arka plana sahip olacak. Ayrıca ekranın alt tarafında bulunan araçlarda da bir değişim olmuş görünüyor.

Ayrıca, “Bugün”, “Planlanmış”, “İşaretlenmiş” ve “Hepsi” başlıklı farklı menülerin yanı sıra bir de arama kutusu bulunuyor. Haberde yer alan bilgilere göre, bu yeni tasarım Mac’e de gelecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye ekonomisi büyüme verileri açıklandı işte o rakamlar
Türkiye ekonomisi büyüme verileri açıklandı işte o rakamlar
Pakdemirli'den çiftçiye güzel haber ödemeler 19.00'dan sonra hesaplarda
Pakdemirli'den çiftçiye güzel haber ödemeler 19.00'dan sonra hesaplarda
PKK adına komite kuran terörist yakalandı
PKK adına komite kuran terörist yakalandı
F-4 savaş uçağı iniş sırasında arıza yaptı iki pilot ölümden döndü
F-4 savaş uçağı iniş sırasında arıza yaptı iki pilot ölümden döndü
Dolarda aşağı yönlü hareket devam ediyor İşte dolarda son durum
Dolarda aşağı yönlü hareket devam ediyor İşte dolarda son durum
Berat Albayrak gece yarısı Twitter'da duyurdu! İki müjde birden
Berat Albayrak gece yarısı Twitter'da duyurdu! İki müjde birden
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'da Diagne'nin yerine 3 aday
Galatasaray'da Diagne'nin yerine 3 aday
Emekli bayram ikramiyesi ödemesi kime eksik yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödemesi kime eksik yatacak?
Muzun etkisi inanılmaz! Her gün 2 tane yerseniz bakın ne oluyor
Muzun etkisi inanılmaz! Her gün 2 tane yerseniz bakın ne oluyor
Adem Büyük'ten veda mesajı
Adem Büyük'ten veda mesajı
HDP'li Pervin Buldan'dan seçim tahmini: CHP'ye oy vermeyi sindiremeyen...
HDP'li Pervin Buldan'dan seçim tahmini: CHP'ye oy vermeyi sindiremeyen...
Bayram ikramiyesi ödemesi emekliye ne zaman?
Bayram ikramiyesi ödemesi emekliye ne zaman?
Ersun Yanal'ın hayalleri yıkıldı! Fener'e büyük darbe
Ersun Yanal'ın hayalleri yıkıldı! Fener'e büyük darbe
Kadir Gecesi duası Peygamberimizin Kadir Gecesi duaları
Kadir Gecesi duası Peygamberimizin Kadir Gecesi duaları
Yorumlar