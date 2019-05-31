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F-4 savaş uçağı iniş sırasında arıza yaptı iki pilot ölümden döndü

F-4 savaş uçağı iniş sırasında arıza yaptı iki pilot ölümden döndü

MALATYA'da, F-4 savaş uçağının inişi sırasında arıza meydana geldi. İki pilot atlayarak kurtulurken, uçakta hasar oluştu.

Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'da F-4 savaş uçağının iniş sırasında yaşanan kazayla ilgili açıklama yaptı. 

Açıklamada, "Bir F-4 uçağımızın 31 Mayıs 2019 tarihinde Erhaç/Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluşmuştur. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." denildi.

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